Národní divadlo Brno povolalo Hamleta, aby oponoval rozdělené společnosti

Zbraň Hamlet

Stav současné společnosti byl společným důvodem, proč po dramatu sáhly i další scény. Rozdělená společnost, nenávist, války – a nad tím vším stojí Hamlet, který se ptá, kdo je tady vlastně blázen. On, který bláznovství předstírá, nebo ti ostatní?

„Domluvili jsme po covidu, kdy už jsme na sebe byli jako sršně, a to jsme netušili, že je to jenom operetní předehra k tomu, co přijde. Jestli má divadlo nějakou zbraň, tak je to Hamlet,“ dodává Čičvák. Hamlet, který cítí povinnost pomstít smrt svého otce, ale zároveň se zdráhá stát se vrahem. I proto je na jevišti Mahenova divadla po celou dobu otevřený hrob jako neustálá připomínka princova úkolu i jako předzvěst tragického konce většiny postav.

Po smyslu lidské existence se v současnosti na českých jevištích ptá celkem osm, respektive devět dánských princů, přičemž pět nastudování vzniklo v sezoně 2023/24(*).