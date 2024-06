Méně alkoholu, více práv. Účastníci reality show se ozývají proti podmínkám na place

ČT24

, jab

před 3 h hodinami | Zdroj: The New Yorker , BBC , The New York Times , Hollywood Reporter

Účastnice reality show The Real Housewives in New York (2011)

Reality show je formát, který si různé excesy přeje. Urážky, potyčky, opilost, sexuální aféry. Minimálně v případě amerických pořadů se dramata začala přenášet i mimo kamery – do právnických sporů. Čím dál více účastníků se totiž proti prostředí deformovanému tlakem sledovanosti začíná ohrazovat.

Reality show se před možnými stížnostmi chránily a chrání pečlivě nastavenými podmínkami smluv. Nicméně, podotýká deník The New York Times (NYT), éra hnutí MeToo otevřela nové cesty. A další popostrčení znamenaly loňské protesty hollywoodských herců a scenáristů. Největší odborovou stávku v továrně na sny za posledních několik desetiletí podnítily obavy z rozmachu streamovacích služeb a nástupu umělé inteligence. Stávka inspirovala také nové výzvy pro účastníky reality show. O sdružení ve vlastních odborech se zasazovala mimo jiné účastnice několika takových pořadů Bethenny Frankelová. „Když uděláte něco špatného, jste za takové chování odměněni,“ obviňovala ve svém podcastu reality show z podpory destruktivního chování na obrazovce, jemuž se jednotlivec těžko brání. Odbory v reality show chybí, protože aktéři svou účast neberou jako práci, podotýká časopis The New Yorker v článku, který se zamýšlí nad možnou toxicitou těchto pořadů. Účinkování v reality show vnímají lidé spíše jako konkurz na slávu či druh extrémního sportu, kdy souhlasí, že se vystaví určitému emocionálnímu a fyzickému riziku výměnou za dobrodružství nebo příležitosti do budoucna. Celebrita z reality show není herec, namítá producent S tímto vnímáním souvisí i odměňování. Nebývá nijak vysoké, přestože některé celebrity televizím vydělávají miliony. Urovnáním ve výši 1,4 milionu dolarů už skončila hromadná žaloba, kterou proti tvůrcům vedl Jeremy Hartwell, jeden z mužů, kteří hledali lásku před kamerami v reality show Love Is Blind (Láska je slepá). Hartwellovi právníci vypočítali, že účastníci seznamky dostávali plat zhruba sedm dolarů na hodinu, což je méně než polovina minimální mzdy v Kalifornii. Účastník reality show není profesí na plný úvazek jako herectví, namítá producent Andy Cohen. Ten už téměř dvě dekády stojí za pořadem The Real Housewives, který nahlíží do života bohatých paniček. „Devadesát a více procent hvězd reality show v nich vydrží jednu sezonu nebo méně. (…) Mají obvykle i jiné zaměstnání. Jsou to majitelé barů, návrháři, lékaři,“ vysvětlil Cohen svůj pohled v rozhovoru pro The Hollywood Reporter. Situace se ale nejspíše mění. Právníci, kteří u soudu řeší případy související se zábavním průmyslem, mluví podle NYT o blížícím se dni „zúčtování“.

Producent Andy Cohen

Údajný tlak na opíjení Hned několik sporů řeší pořad The Real Housewives, který tak k tématu (nechtěně) přitáhl pozornost. Kupříkladu jedna z účastnic Caroline Manzová produkci této reality show vyčítá, že účinkující jsou neustálým přísunem alkoholu podporováni v tom, aby se opíjeli, navíc jim je tolerováno „sexuálně obtěžovat ostatní, protože to je dobré pro sledovanost“. Proti věčnému nalévání do poháru se ozvala také Leah McSweeneyová. V žalobě tvrdí, že ačkoliv bylo známo, že bojuje se závislostí na alkoholu, producenti ji povzbuzovali k recidivě, a když se ozvala, odmítli ji znovu obsadit. Také se prý na place užíval kokain. „Jistě, jsou lidé, kteří pijí. A je spousta lidí, kteří nepijí nikdy. Nikoho k ničemu nenutíme. Ale nikdo na place tajně neschovává lahve s alkoholem. To je směšné,“ bránil se nařčení producent Cohen. Účastnice televizní seznamky Love is Blind Tran Dangová zažalovala tvůrce kvůli „věznění“ při natáčení pořadu. Hledání ideálního partnera či partnerky začíná v takzvaných buňkách, kdy muži a ženy randí odděleni zástěnou, aby se navzájem neviděli a nenechali se při poznávání svých skutečných já ovlivňovat vzhledem. Tran Dangová se ohrazuje proti tomu, že štáb účastníky izoloval v hotelových pokojích bez telefonu. Protistrana tvrdí, že Dangová mohla přijít a odejít a být v kontaktu s blízkými, kdykoliv chtěla. Nařčení z porušení smlouvy o mlčenlivosti čelila další účastnice seznamky Renee Pocheová, když veřejně rozebírala své útrapy při natáčení. I Pocheová podala žalobu, v níž „reklamovala“ svého ženicha. Nepovažuje za správné, že ji produkce nutila pokračovat před kamerami ve vztahu s nezaměstnaným mužem „se záporným zůstatkem na bankovním účtu“ a „závislým na drogách a alkoholu“, což dotyčný označil za „přitažené za vlasy“.

Ohrožení guilty pleasure? Společnost NBCUniversal, která vlastní televizní stanici Bravo – mimo jiné vysílatele The Real Housewives – už loni hlásila, že zpřísnila pravidla pro konzumaci alkoholu i důsledky za násilí a nabídla účastníkům větší psychologickou podporu. „Měli by mít nárok na stejnou ochranu jako kdokoliv jiný, kdo jde do právnické firmy, restaurace nebo kamkoliv do práce. Zákon je nastaven tak, aby chránil pracovníky, a nemělo by se očekávat, že je dovoleno porušovat tyto pracovní zákony jen proto, že jde o reality show,“ zastal se účastníků těchto pořadů právník Gary Adelman, zástupce Leah McSweeneyové.

Bethenny Frankelová z reality show The Real Housewives (2009)