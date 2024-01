Manželka a milenka. Tereza Brodská se vrátila k divadlu, s Jitkou Smutnou se učí nadechnout života

Psychologicky vybroušené dialogy napsal Hare tentokrát pro dvě stárnoucí sokyně – manželku a milenku opuštěné stejným mužem. Žena, kterou mnoho let podváděl, se rozhodne svou konkurentku najít a konfrontovat ji, aby sama zjistila, proč ve vztahu selhala. Ženy se zcela odlišnou životní filozofií při dramatickém setkání zpočátku těžko hledají porozumění. Bolavé vzpomínky přinášejí vztek a lítost nad promarněnou minulostí. Postupně se ale sbližují.

Ungelt má od Hareho už několik let na repertoáru hru Skleněný strop. Podle uměleckého šéfa scény a zároveň režiséra novinky Pavla Ondrucha na tento příběh inscenace Nadechnout se života v lecčems navazuje. „Časově sevřený souboj dvou silných osobností, které se po letech setkávají, aby si vyřídily účty s minulostí, s tím druhým i samy se sebou,“ upřesnil.

Na kamennou scénu se ale vrací po více než dvaceti letech. Naposledy hrála právě v Divadle Ungelt po boku Valérie Zawadské a Aleny Vránové v tragikomedii Jak vraždili sestru Charlie. „Bylo to moc hezké představení, hrát s Alenou Vránovou je potěcha,“ vzpomíná Brodská.

V divadelním představení účinkovala Tereza Brodská naposledy v roce 2015, kdy se na scéně pražského Rock Café zapojila do hry Natálie Kocábové WTF o setkání rozdílných lidí na večeři v bytové restauraci.

Podle režiséra se hra zabývá otázkou, jak a pro co žijeme. Příběh je především o odpuštění sobě samému, tak aby se člověk mohl znovu nadechnout života, jak napovídá název. „Pokud by tato hra měla lehounce terapeutický účinek, pak ten, že v životě ženy jakéhokoliv věku by neměl být jenom muž a děti,“ poznamenává Jitka Smutná.

Zatímco Smutná hraje i na dalších pražských scénách, v případě Terezy Brodské je drama Nadechnout se života v Ungeltu jediná divadelní příležitost, v níž ji mohou diváci vidět. Účinkování jinde neplánuje. „Jsem konzervativní herečka, která má ráda svoji stálou šatnu a stoleček s líčením,“ vysvětlila.