Malíř Bonnard a jeho múza. Komplikovaný vztah otevírá nový film

Když se francouzský malíř Pierre Bonnard setkal s Marthou de Méligny, netušil, že se tato samozvaná aristokratka stane jeho velkou inspirací. Nakonec tvořila středobod více než třetiny jeho děl. V roce 1912 se Pierre a Martha usadili v domě v Normandii, kde byl jejich sousedem slavný impresionistický malíř Claude Monet. Bonnardova vrcholná plátna mu vynesla označení „malíř štěstí“, „mistr intimismu“ či „poslední z impresionistů“.

„Jednoho dne mne kontaktovala praneteř Marthy. Cítila potřebu světu připomenout Bonnardovo dílo, které je z jejího pohledu nedoceněné, a tak mě požádala, abych o něm a jeho ženě natočil film. Bylo to pro mě jako znamení. Od dětství jsem měl totiž Bonnardovu malbu Marthy vyvěšenou nad postelí. Když jsem poté začal pracovat na scénáři, uvědomil jsem si, jak silný příběh se za jejich utajovaným vztahem skrývá,“ sděluje režisér Martin Provost.

„Na příběhu Pierra a Marthy mě nejvíc zajímá jejich vztah, láska jako taková. Co spolu prožili během celého života. To je totiž příběh, který může promlouvat ke každému. Každý přemýšlíme nad chybami, které jsme ve vztahu udělali. A potom také jakou hodnotu pro nás má náš partner. Proust řekl, že věří v partnerství, které trvá navěky. A já v něj také věřím,“ říká Provost.

„Nejzajímavější je to od chvíle, kdy se Martha začne chovat jako… Vždycky, když řeknu, že jako manipulátorka, tak mě někdo okřikne, protože to se dneska o ženách říkat nesmí. Ale ona se tak rozhodně tehdy chovat směla. Není to negativní soud. Udělala všechno pro to, aby dokázala žít s tou druhou (studentkou umění, s níž má Bonnard ve filmu aféru, pozn. red.). Od té chvíle je to mnohem komplexnější a vidíme její, řekněme, nebezpečnou tvář, která je zajímavá a kterou podle mě Cécile de France neznala,“ dodává režisér.

Cécile de France: Snažila jsem se odhalit její tajemství

Osmačtyřicetiletá herečka již točila s Wesem Andersonem, Clintem Eastwoodem i Paolem Sorentinem – nejčastěji se ale objevuje v hlavních rolích v historických filmech. „Sama chodím do kina ráda na historické snímky, možná proto je přitahuji i jako herečka. Mám je velice ráda, už od dětství podněcovaly mou fantazii. S každým režisérem se pracuje úplně jinak. Je na mně, abych se přizpůsobila jeho stylu. (...) Snažím se být při věci a naladit se na jejich práci. Bez ohledu na to, zda jde o Francouze, nebo cizince,“ prohlašuje představitelka Marthy, herečka Cécile de France.

„Snažila jsem se odhalit Marthino tajemství tak, že jsem pozorovala její tvář na malbách Pierra Bonnarda. Když je oblečená, je jakoby uzavřená ve svém vnitřním světě, velice tajemném, melancholickém a vzdáleném. Když je ale na obraze nahá, přibližuje se, což je dané teplými barvami, kterými ji maluje. Ale její tvář zůstává pořád vágní, protože za ní ukrývá lži o tom, kdo opravdu je, proto působí tak tajemně,“ dodává herečka.