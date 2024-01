Film o Amy Winehouseové zveřejnil trailer. A rozdmýchal obavy, jestli zpěvačku dál nevykořisťuje

ČT24, jab

před 42 m minutami | Zdroj: The Independent , BBC , ČT24 , The Guardian

Marisa Abelaová jako Amy Winehouseová ve filmu Back to Black

Chystaný hraný film o Amy Winehouseové Back to Black ještě nikdo neviděl, ale přesto vyvolává spoustu diskusí. Objevily se už loni při zveřejnění fotografií z natáčení. Nedávno publikovaný trailer pak jen přiživil obavy, aby místo uctění zpěvaččina mimořádného talentu nešlo víc o další senzacechtivou snahu vydělat na Amyině bouřlivém životě.

Amy Winehouseová – mimo jiné první Britka, která získala pět cen Grammy – zůstává stále vlivnou umělkyní. K inspiraci její tvorbou se hlásí i takové star jako Adele, Lady Gaga nebo Billie Eilish. Hvězdný talent doprovází ovšem i odvrácená strana: alkohol, drogy a nevydařené vztahy rovněž vytvářely veřejný obraz Amy Winehouseové. Potvrzený příčinou smrti – za koncem života sedmadvacetileté zpěvačky v roce 2011 stál alkohol. Chystaný snímek Back to Black, odkazující názvem na stejnojmennou skladbu Amy Winehouseové, má „vykreslit živý, pulzující obraz ulic Camdenu“, tedy kreativními podněty napěchovaného londýnského obvodu, kde žila, ale také se snaží zachytit těžkosti spojené s celosvětovou slávou a pochopit zpěvaččiny démony. Anotace produkční společnosti StudioCanal slibuje „neúprosný pohled na současnou mašinérii celebrit a silnou poctu talentu, který se objeví jednou za generaci“. Znepokojivé fotografie i výroky o hubnutí Do kin ve zpěvaččině rodné Velké Británii se film dostane v polovině dubna příštího roku, čeští fanoušci se premiéry dočkají o měsíc později. Konkrétnější představu o zpracování Amyina příběhu nabídl tento týden trailer. Ukazuje herečku Marisu Abelaovou proměněnou ve zpěvaččinu kopii díky charakteristickému drdolu à la včelí úl, protáhlým očním linkám a věrně napodobenému tetování. Reakce podle BBC nebyly zdaleka pozitivní. Stejně jako loni, kdy se objevily snímky ze začátku natáčení v Londýně, na nichž Marisa Abelaová s rozcuchanými vlasy a rozmazaným make-upem představovala zpěvačku zřejmě v ne zrovna nejlepší životní chvilce.

K smířlivějšímu přijetí záměru natočit film o Amy Winehouseové nepřispěla navíc ani sama její představitelka, když v jednom z rozhovorů označila své zkušenosti s hubnutím kvůli roli za „opravdu pozitivní“. Sice své hodnocení zakládala na srovnání se sebepojetím, které deformovalo „toxické prostředí“ dívčí školy, nicméně nereflektovala, že zpěvačka trpěla bulimií. Například The Guardian tento výrok označil za „znepokojivý“. Skutečná Amy je v hudbě Tehdy i v souvislosti s trailerem kritika směřuje k obavám, že producenti chtějí vydělat na Amyině bouřlivém životě a zneužít její příběh tím, že tragické momenty film pojme senzacechtivě. „Je pochopitelné, že fanoušci chtějí zpěvačku a její odkaz chránit. Během jejího života byla image Winehouseové, konzumace drog a alkoholu a její vztahy běžně propírány tiskem – navzdory mnoha oceněním, která jako umělkyně získala,“ píše BBC. „Možnost, že se třináct let po její smrti na plátně znovu objeví některé z jejích tragických okamžiků – včetně vystoupení, při nichž byla opilá nebo vypískaná – je pro některé nepříjemná.“ Deník The Independent má jasno v otázce, zda film o Amy Winehouseové jen víc roztáčí mediální vykořisťování zpěvačky. Podle listu pokračuje „supí“ vybírání jejího života. „Je téměř nemožné vymyslet upřímný důvod, proč o Winehouseové natočit film – alespoň ne takový, který by nebyl motivován chamtivostí,“ míní. Pečlivá práce maskérů má podle The Independent zamaskovat fakt, že pod nánosem make-upu a příčesky není ani stopa po Amy Winehouseové, umělkyni s „výjimečným, oduševnělým hlasem“, jejíž písně „se draly odněkud z hloubi duše“. Kdo chce Amy Winehouseovou skutečně poznat, má si poslechnout její hudbu. Nenechají mrtvé spát „To poslední, co potřebujeme, je další vizuální připomínka traumat, která Winehouseová utrpěla. Nepotřebujeme připomínat způsoby, jakými selhala, protože se to stále děje,“ míní The Independent. A zmiňuje příklady zpěvačky Britney Spearsové, miliardářské celebrity Paris Hiltonové nebo manželky britského prince Harryho Meghan Markelové, jež jsou terčem mediálního cirkusu. Do diskuse, kde vede hranice mezi oprávněním filmařů vyprávět skutečné příběhy a bulvárností, ostatně zapadá i zobrazení královské rodiny v seriálu Koruna.

Hrozí, že film Back to Black oživí ponižující a sebedestruktivní humbuk, na který se už začalo zapomínat, a zastíní tak opět odkaz Amy Winehouseové jako generačního talentu, obává se deník The Guardian. „Je možné natočit životopisný film o vykořisťované mladé hvězdě, který by sám o sobě nebyl vykořisťující? Řekl bych, že pravděpodobně ne,“ píše redaktor listu. Neznamená to, že životopisné filmy by se neměly točit a měly by skutečný příběh přikrášlovat, nicméně lidi „fascinuje vidět ubohé hlubiny lidské existence“ a velkorozpočtové biografické snímky jdou v tomto diváckému vkusu vstříc. Zatímco například nedávné tituly Elvis a Bohemian Rhapsody o Presleym a Freddiem Mercurym jsou natočeny s náležitým odstupem od života i smrti těchto hudebních hvězd, snímek o krátkém a problematickém životě Amy Winehouseové připadá The Guardian urážející a příznačný pro zábavní průmysl, který „nenechá mrtvé spát“. Labely přicházejí stále s dalšími nevydanými nahrávkami, staré vokály se používají v nových písních a ždímání ještě napomáhají hologramy a avataři.

Problém s otcem Britští novináři se dále ptají, jestli má další film o Amy Winehouseové opodstatnění, když její život i kariéru už uctily dokumenty. Zejména dokumentární snímek s prostým názvem Amy z roku 2015, za nějž režisér Asif Kapadia posbíral řadu ocenění, včetně Oscara. Hraný film i dokument o Amy spojuje problematická postava jejího otce Mitche Winehouse. „Je těžké si představit, co může Back to Black nabídnout kromě porna o traumatu, které se snaží vlichotit těm, kteří byli svědky úpadku své dcery a neudělali nic, aby mu zabránili,“ soudí The Guardian. Zpěvaččin otec se snažil zdiskreditovat dokument Amy, v němž byl vylíčen jako jeden z těch, kdo parazitují na zpěvaččině talentu. Kritika na Mitchovu adresu se týkala rovněž jeho zapojení do připravovaného muzikálu o Amy Winehouseové a do turné s hologramem zpěvačky, které ale bylo nejspíš napořád pozastaveno. To vše vede k domněnkám, zda se Winehouse nepokusí přepsat příběh své dcery v Back to Black, na němž se producentsky podílí. Jisté je, že patří k obhájcům obsazení. „Marisa je pro tu roli skvělá volba, i když nevypadá přesně jako Amy,“ zastal se herečky ztvárňující jeho dceru proti kritikům.

Marisa Abelaová a režisérka Sam Taylorová-Johnsonová při natáčení filmu Back to Black