Letní filmová škola ukáže pravdu o světě kinematografie a ocení Suchého

Z filmu Hello, Welcome

V Uherském Hradišti začíná padesátá Letní filmová škola (LFŠ). Prázdninová nesoutěžní přehlídka letos přivítá divadelníka Jiřího Suchého nebo francouzského filmaře Arnauda Desplechina. Promítá se od pátku, nicméně oficiálně program zahájí o den později nová česká komedie Hello, Welcome, která se odehrává na filmovém festivalu.

Zahajovací film Hello, Welcome natočil Šimon Holý, na LFŠ ho uvádí v premiéře. Příběh sleduje tři mladé herečky, které se společně vydávají na filmový festival – ovšem ne do Uherského Hradiště, ale do Karlových Varů. Společný pobyt se však nevyvíjí podle očekávání a přátelství i kariéry trojice projdou náročnou zkouškou. Tvůrci slibují, že v komediálním snímku ukážou „drsné pravdy o filmovém světě a herecké profesi“. V hlavních rolích se objeví Eliška Soukupová, Alena Doláková a Sára Venclovská.

Před uvedením do kin pak LFŠ uvede i další české tituly. Například Světýlka, která o rozpadu jedné rodiny natočila Beata Parkanová z pohledu dítěte, dokumentární portrét fotografky Libuše Jarcovjákové v režii Kláry Tasovské Ještě nejsem, kým chci být, nebo vítěze divácké ceny z karlovarského festivalu – Vlny od Jiřího Mádla.