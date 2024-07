Festival ve Varech vyhrál poprvé dokument, diváky nejvíce dostaly Vlny

Křišťálový glóbus, tedy hlavní cena filmového festivalu v Karlových Varech, za rok 2024 náleží snímku Náhlý záblesk hlubších věcí. Je to poprvé, co varskou přehlídku vyhrál dokument. Vítězný titul je dílem Marka Cousinse ze Severního Irska. Z českých filmů má zvláštní cenu snímek Mord Adama Martince a pověst diváckého hitu potvrdily nesoutěžní Vlny Jiřího Mádla. Cenu prezidenta festivalu si ze závěrečného ceremoniálu odnáší britský herec Clive Owen.

Zvláštní cenu udělila porota hlavní soutěže celovečernímu debutu Adama Martince Mord. Podle vlastního scénáře zrežíroval sondu do české nátury, která se odehrává na pozadí domácí zabijačky.

Vítězný snímek Náhlý záblesk hlubších věcí je esejistickým portrétem významné britské abstraktní umělkyně Wilhelminy Barnsové-Grahamové. „To je ale šok! Také můj film je o šoku, o proměně, kterou prošla umělkyně Wilhelmina Barnsová-Grahamová poté, co v roce 1949 vyšplhala na švýcarský ledovec. Je o ženě, která žila svůj život naplno,“ řekl letošní držitel Křišťálového glóbu.

Zvláštní cena hlavní poroty náleží rovněž německému Xoftexu o uprchlickém táboře a norskému filmu Až na věky, který si připsal rovněž cenu pro nejlepší herečku. Odnáší si ji Helga Gurenová za ztvárnění ženy procházející rozvodem. „Ocenění mi dokazuje, že jako filmaři můžeme jít do hloubky. I když se jeden druhého bojíme, vzájemně se potřebujeme,“ poděkovala režisérka snímku Liljy Ingolfsdottirová, která studovala také na pražské FAMU.

„Zažil jsem něco, co jsem tu dosud nezažil. Energie v sále byla absolutně nepopsatelná, celé to trvalo sedm až devět minut, nikdo neví přesně, protože všichni byli v takovém úžasu,“ popsal bezprostřední standing ovations po premiéře Mádlova filmu umělecký ředitel festivalu Karel Och.

Porotci se rozhodli v sekci Proxima udělit také zvláštní uznání slovenskému režisérovi Martinu Pavolovi Repkovi za v české produkci natočený snímek Od marca do mája. Neměnný život vesnické pětičlenné rodiny překvapí matčino těhotenství. „To, že tu můžeme stát, je zásluhou štábu a herců, kteří zvládli vystoupit ze své komfortní zóny a bez nároku na honorář uskutečnit tento film a na tři čtvrtě roku si jím zkomplikovat život. Tato cena je pro ně,“ uvedl Repka při přebírání ocenění.

Zvláštní cenu poroty v sekci Proxima obdržel debut peruánského autora Paola Tizóna s názvem Když přišla noc. V něm se skupina mladých dobrodruhů přihlásí do jednoho z nejnáročnějších armádních výcviků v Latinské Americe.

Prezident festivalu Jiří Bartoška předal čestnou cenu britskému herci Clivu Owenovi. Ten poznamenal, že soška je pro něj příležitostí ohlédnout se za kariérou. „Na tu mou měl největší vliv malý film jménem Krupiér. Proto mladým filmařům, kteří chtějí prorazit, vždy říkám: Průlomem často může být film, od kterého to nečekáte, projekt, do něhož jste zapálení. Já sám jsem víc hrdý na některé své menší snímky a mnoho z nich začalo svůj život na filmovém festivalu. Ty jsou dnes důležitější než kdykoliv předtím. Jsem moc rád, že jsem tady poznal Jiřího Bartošku, který tu třicet let dává příležitost mladým filmařům najít publikum. Tuto cenu chci věnovat právě jemu,“ podotknul.

Cenu za přínos české kinematografii si v závěrečném večeru odnesl také herec Ivan Trojan. „Děkuju Davidu Ondříčkovi, kterému bylo divné, že jsem ve 35 letech ještě nenatočil film, a dal mi roli v Samotářích. Děkuju Jirkovi Strachovi, Petru Zelenkovi, Dejvickému divadlu, mému bratrovi, že mi říkal, jak to na světě chodí. Vše, co jsem dělal, jsem dělal, protože jsem byl s těmi lidmi rád,“ prohlásil oceněný Trojan.

Hvězdnými hosty osmapadesátého ročníku byli rovně Viggo Mortensen, Steven Soderbergh a Daniel Brühl.