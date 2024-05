Jerome Klapka Jerome zůstal autorem Tří mužů ve člunu. České čtenáře pobavil díky Emilu Háchovi

před 1 h hodinou | Zdroj: ČTK , The JKJ Society , ČRo , The Guardian

V roce 1889 stoupl počet registrovaných lodí na Temži o padesát procent. Už tak oblíbenou zábavu projížděk po řece ještě posílil bestseller Tři muži ve člunu (s dodatkem – o psu nemluvě). Jeho autor Jerome Klapka Jerome se narodil 2. května před 165 lety a sláva této knihy zastínila jeho další tvorbu, v níž čerpá rovněž ze svého života, byť už méně radostných zkušeností první světové války. Knižní dobrodružství tří přátel a jednoho psa má jistou návaznost i na české reálie – ovšem ne díky jménu Klapka, jak by asi mnozí předpokládali, ale díky protektorátnímu prezidentovi Emilu Háchovi.

„Někteří kritici tvrdí, že úspěch knihy u čtenářů se dá vysvětlit jedině její vulgárností a naprostým nedostatkem humoru; ale člověk dnes cítí, že taková tvrzení záhadu nevysvětlují,“ podivuje se Jerome Klapka Jerome v úvodu k jednomu z vydání Tři muži ve člunu, jak se z jeho knihy mohl stát bestseller.

Hovorové dobrodružství bez exotiky zafungovalo

Spolu s autorem, jeho dvěma přáteli Georgem a Harrisem – o psu nemluvě – se angličtí čtenáři vydali na dobrodružnou cestu poprvé v roce 1889. Sjíždění Temže, které má kamarádům podle jejich soudu pomoci od pocitu přepracování, se navzdory plánům nevyvíjí jako příjemná dovolená.

Klapkův humor těží ze situační a jazykové komiky, mimo jiné se nerozpakoval používat hovorovou angličtinu. Zafungovalo rovněž, že Tři muži na člunu se sice vezou na dobové oblibě dobrodružných příběhů, jaké psal třeba Rudyard Kipling, na rozdíl od povídek z Indie od autora pozdější Knihy džunglí se však dobrodružství neodehrávala v daleké exotice, ale prožívali ho úplně obyčejní Britové.

A navíc se příběh opírá o Klapkovu skutečnou cestu. Tu ovšem neabsolvoval s Harrisem, Georgem (jejichž předobrazy jsou nicméně Klapkovi skuteční přátelé) a foxteriérem Montmorencym (ten je jediný smyšlený), ale inspirací se mu staly líbánky s jeho ženou Georginou. Novomanželka Jeromeho povzbuzovala, aby využil zážitky z rekreační plavby lodí, módní to zábavy v pozdně viktoriánské Anglii.

Bedekr z líbánek

Plavbu po Temži popsal Klapka do objednaného průvodce, nakladatel mu ale navrhl, ať z rukopisu vyškrtne nezáživné popisy a nechá historky jako základ humoristického románu, jehož stránky jsou, jak uvádí sám Jerome, záznamem „událostí, které se skutečně staly. Jenom jsem je přibarvil, za to jsem si však nic navíc nepočítal“.

Při čtení knihy se bavil nejen nakladatelský redaktor. V prvních dvaceti letech po vydání se Tři muži ve člunu prodávali v milionech kopií po celém světě (ačkoliv třeba z prodejů ve Spojených státech neměl autor nic, protože ještě neplatila mezinárodní úmluva o autorském právu). V Rusku se kniha dokonce stala povinnou školní četbou, pravděpodobně jako dokumentární popis života v srdci kapitalistického impéria, zamýšlí se britský list The Guardian.

Humoristický příběh se dočkal řady adaptací pro film (včetně sovětské komedie z roku 1979), televizní, rozhlasové i divadelní hry, a dokonce i muzikál. Její styl ovlivnil mnoho humoristů a satiriků v Anglii i jinde.

Z chudého sirotka slavným spisovatelem

Jeromovi navíc bestseller vynesl dost peněz na to, aby se mohl věnovat psaní na plný úvazek. Což bylo vítané zadostiučinění pro muže, který dětství prožil v chudobě. Nedostatek prostředků na živobytí byl důsledek otcových špatných investic do hornického průmyslu a dveře si u nich doma podávali vymahači dluhů. Jerome přišel poměrně krátce po sobě o oba rodiče a coby patnáctiletý sirotek si musel místo studií najít práci u dráhy. Pár dalších let byl učitelem, baličem či úředníkem.

Jako úředník v advokátní kanceláři se seznámil s bankovním úředníkem Georgem Wingravem, bydleli ve stejném londýnském domě. Přáteli zůstali i poté, co se z Jeromeho stal slavný literát a z George ředitel banky.

Třetí člen trojlístku proslaveného Klapkovým románem byl Carl Hentschel (v knize překřtěný na Harrise), do Anglie se dostal jako pětiletý se svými rodiči, emigranty z – tehdy ruské – Lodže. Spolu s otcem vedl firmu, která přišla s novou technikou barevného tisku novinových ilustrací. Za to si po smrti v roce 1930 vysloužil nekrolog v Timesech. Všechny tři spojovala záliba ve výletech po Temži a také zájem o divadlo.