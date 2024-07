Je to prý nenáročný pop lahodící algoritmům. Imagine Dragons vydali nové album

Vzbuď se, vzbuď se, hlásají hned v úvodu alba Imagine Dragons svým typickým energickým stylem. Právě ten jim v minulosti přinesl celosvětový úspěch. Pompézní refrény, dramatické chorály, rozmáchlá gesta. Tato třaskavá směsice funguje spolehlivě už od prvního alba.

„My jsme předskakovali Imagine Dragons s naší tehdejší kapelou A Banquet. To zrovna vycházela písnička Radioactive. Mělo to být v Roxy, to se asi za týden vyprodalo, tak se to přesouvalo do SaSaZu. To se taky vyprodalo. Říkali jsme si, co se jako děje? To bude asi něco většího,“ vzpomíná hudebník Michael Vácha.

Bylo. Příště už hráli v největší české hale a naposledy dva dny po sobě pod širým nebem pro více než sto tisíc lidí. „Žánrově jsou tak rozkročení, že se to líbí holkám za přepážkou, automechanikům i influencerkám a modelkám,“ míní Vácha.

Celospolečenská témata

Hudební kritika má k jejich novému albu přístup o něco rezervovanější. „Většinu desky tvoří nenáročný pop, který lahodí algoritmům pro masovou spotřebu,“ píše Loudersound.com.

Enormní popularitu ale kapela dokáže využít i k zesílení celospolečenských témat. To když se krátce po ruské invazi na Ukrajinu setkala s prezidentem Volodymyrem Zelenským. Kromě této podpory natočili Imagine Dragons přímo na Ukrajině a o Ukrajině jeden z posledních videoklipů.