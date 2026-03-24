Jan Svěrák sbalil pět švestek a natočil komedii

Režisér Jan Svěrák dokončuje nový film. Jmenuje se Pět švestek a vypráví o partě přátel, která se rozhodne vzít život ještě jednou do vlastních rukou a vyplout na moře. Zahráli si je Lenka Termerová, Oldřich Kaiser, Jan Vlasák, Dana Syslová a Petr Kostka. Premiéra Pěti švestek je naplánován na květen.
Filmovou novinku chystá Svěrák už několik měsíců, mluvit o něm ale zatím nechtěl. „Protože doba se zrychluje a sám už se dnes těžko dokážu těšit na něco půl roku dopředu. Ale teď už je čas film odtajnit,“ vysvětlil.
„Je to komedie o dvou rebelujících stařenkách a třech stařících, kteří se vydají na moře bez dozoru dospělých,“ prozradil o příběhu. Ten má být dojemnou komedií o přátelství, lásce, odpuštění a odvaze žít naplno v každé životní etapě.
Hlavní hrdinku hraje Termerová a i další herecké obsazení se podle Svěráka ukázalo během natáčení jako správná volba. „Nejen že byli odvážní a při námořních manévrech se neutopili, ale hlavně dokázali své postavy zahrát důstojně a komicky zároveň,“ podotkl.
Film vznikal loni v srpnu a září v Česku a také na plachetnici v Řecku. „Natáčeli jsme na lodi, kam se vejde jen minimální štáb, složený většinou z přátel a rodiny,“ popsal Svěrák. „V té malé posádce dojde k určitému uvolnění, jste pružní, protože můžete reagovat na počasí, na nápady, které tam vznikají. A taková nezávislost prochází celým natáčením a doufám, že se to projeví i na tom filmu,“ doplnil výhody komorní výpravy.
Práce na Pěti švestkách mu v mnohém připomněla jeho snímek z poloviny devadesátých let. „Až během natáčení mi došlo, že vlastně děláme road movie a že se mi plní sen vrátit se ke způsobu práce, jakým vznikla kdysi Jízda,“ uvedl.
V té době už byl držitelem Oscara za Kolju. Jízda patří v režisérově filmografii k výjimkám, kdy scénář či předlohu nepsal jeho otec Zdeněk Svěrák. Pět švestek napsal Jan Svěrák sám, o příběhu přemýšlel několik let. „A teprve před dvěma lety se mi podařilo najít trik, jak příběh uzavřít,“ přiznal.