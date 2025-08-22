Poprvé samostatně před českým publikem se tento týden představila americká rocková skupina I Prevail. Při koncertě nechyběla skladba, která jim přinesla nominaci na Grammy.
Grammy nás nominovala za zdvižený prostředníček, udivuje zpěváka I Prevail
Američtí rockeři si před více než dekádou získali popularitu metalovou předělávkou Blank Space od Taylor Swiftové. „Když jsme slyšeli celé album, okamžitě jsme se do té skladby zbláznili. Ale celá nahrávka 1989 je skvělá,“ říká zpěvák kapely Eric Vanlerberghe.
Přiznává, že záměrem coververze bylo na sebe upozornit: „Byli jsme úplně nová kapela, nikdo nás neznal. Neměli jsme vydané žádné vlastní věci. Přišlo nám to jako dobrý způsob, jak přitáhnout pozornost lidí. Když jste napsali Blank Space do vyhledávače na YouTube nebo Spotify, našli jste nás ve výsledcích hned pod originálem.“
Skladba kapele opravdu pomohla prorazit a získat posluchače i pro svou originální rockovou hudbu. Pražský koncert zahájili skladbou Bow Down z alba Trauma. „Vymyslet dramaturgicky dobrý set není snadné, podobá se to horské dráze. Je nutné začít hodně zostra, po chvíli naopak polevit. Zařadit písně, které si lidi sborově zpívají a nahodit energii zpátky na maximum. V každém případě byste na konci měli mít pocit, že jste zažili něco báječného,“ dodává Vanlerberghe k přípravě koncertní show.
Deska Trauma jim vynesla dvě nominace na Grammy za rok 2019, jednu přímo pro píseň Bow Down. Přijde mi neuvěřitelné, že se tam objevila zrovna tato skladba. Jde o jeden z nejtvrdších kousků, které jsme v té době napsali. Ta píseň je vlastně zdviženým prostředníčkem všem, kteří se do nás tehdy nehezky naváželi,“ připomíná Vanlerberghe.