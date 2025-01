Do kin se v roce 2025 vrátí Superman, Zlatovláska i Mission: Impossible

Zlatovláska

Výpravná Sněhurka kousla v Hollywoodu do otráveného jablka naposledy v roce 2012 s Lily Collinsovou v titulní roli a Julií Robertsovou coby macechou. Nová hraná pohádka v režii Marca Webba si za předobraz bere animovanou klasiku od Walta Disneyho z konce třicátých let. Filmová Sněhurka tančí a zpívá a stojí za ní producenti, kteří loni stvořili Čarodějku, muzikálový prequel k pohádce Čaroděj ze země Oz.

Agent Ethan Hunt – a sním i herec Tom Cruise – se vrací, aby dokončil svou nesnadnou misi. Poslední zúčtování je druhou částí navazují na Odplatu z roku 2023, v níž se Hunt v boji o záchranu lidstva musel postavit umělé inteligenci. Nejnovější film by měl být tečkou za špionážní sérií, která začala v polovině devadesátých let příběhem z americké ambasády v Praze.

Do českých biografů se 28 let poté dostane 19. června.

V nejnovějším navazujícím příběhu 28 let poté líčí původní tvůrci svět po uplynutí téměř tří dekád. Snímek sleduje skupinu přeživších, jejíž jeden člen opustí chráněný ostrov a vydá se do světa stále poznamenaného zkázou. V hereckém obsazení se objeví Aaron Taylor-Johnson, Cillian Murphy či Ralph Fiennes.

V roce 2009 představil James Cameron divákům poprvé Avatara a získal si uznání za to, jak se mu pomocí efektů podařilo vytvořit svět vzdáleného měsíce a jeho obyvatel. Předloni se do tohoto světa vrátil snímkem Avatar: The Way of Water. Současně s ním natáčel i třetí příběh – Avatar: Fire and Ash, tedy „Oheň a popel“, který přinese nejspíše hrozivější dění.

Jisté je, že v hereckém obsazení se vrací Sam Worthington a Zoe Saldanaová coby Jake Sully a Neytiri, příslušníci kmene Na'vi. Předchozí dva Avatary přinesly Jamesi Cameronovi nominace na Oscara a zařadily se k nejvýdělečnějším filmům vůbec.

Třetí Avatar se má promítat od 18. prosince.