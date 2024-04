Točí se nová pohádka o Zlatovlásce, Petr Štěpánek se vrací jako král

Zdroj: Three Brothers Production/Jiří Jevický

Do filmu se vrací jeden z klasických pohádkových příběhů Karla Jaromíra Erbena. Režisér Jan Těšitel začal natáčet novou verzi Zlatovlásky, zhruba půlstoletí po premiéře pohádky s Jorgou Kotrbovou a Petrem Štěpánkem v hlavních rolích. Štěpánek se objeví i v novém obsazení, jako mladík vyslaný pro zlatovlasou princeznu se představí Tomáš Weber.

Nápad znovu natočit příběh o Jiříkovi, který porozumí zvířecí řeči, a jeho cestě za Zlatovláskou se objevil už dříve. Před lety se k tomu chystal Václav Vorlíček, režisér mnoha pohádek, včetně té divácky zřejmě nejoblíbenější – Tří oříšků pro Popelku. Jenže začátku natáčení se nedožil, zemřel v roce 2019. „Takže byť bylo všechno připravené, natáčení se nerealizovalo. Až doteď,“ podotýká producent Viktor Krištof.

Načrtnutý příběh se podle producentů zrevidoval a přizpůsobil vkusu současného diváka, s pomocí scenáristky Anděla Páně Lucie Konášové. Z původně hudební pohádky se stala více dobrodružná vizuální podívaná.

Pojítkem mezi verzí pohádky z roku 1973 a tou současnou se stal herec Petr Štěpánek, který tehdy ztvárnil ústřední postavu Jiříka. Nyní hraje královského otce Zlatovlásky. „Je to už 52 let, co jsme točili původní Zlatovlásku a tehdy moji roli krále hrál Ladislav Pešek. Tento scénář je samozřejmě trochu jiný a moc se mi na něm líbí, že počítá s velkým množstvím zvířat, která navíc mluví. I tady si jde Jiřík pro Zlatovlásku, ale doprovází ho zvířátka,“ prozradil herec.