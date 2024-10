Divadelní premiéry: Loutková Čáslavská, rapový muzikál i Ptačí sněm Formanů

Tuzemská divadla zahájila novou sezonu a vstoupila do ní hned v září řadou premiér. Uvádíme přehled divadelních novinek, o nichž informovaly Události v kultuře.

„Je to pravdivý příběh, ze života. Možná může mnoha lidem pomoct při řešení rodinných problémů, starostí, nemocí, smrti,“ podotkla jedna z hereček Radka Coufalová.

V Městském divadle Brno sáhli po osvědčeném titulu od amerického dramatika Roberta Harlinga. Ocelové magnolie jsou známé i ze stejnojmenného filmu. Dějištěm hry pro šest hereček je kadeřnický salon na fiktivním maloměstě, kde se pravidelně setkává skupina žen různého věku, a to nejen kvůli péči o zevnějšek, ale také kvůli potřebě blízkosti a pochopení.

„Pro mě jsou Gogolovi Hráči krásnou sondou do ruské duše a ruského uvažování, řešení vztahů, situací a neúcty k lidskému životu,“ říká Martin Finger, který se do falešné hry pouští v současné verzi. Spolu s Ondřejem Rychlým či Janem Hájkem.

„Inscenace ukazuje, že lidskost a přátelství dokážou překonat všechny hranice. A že lidé, kteří mluví zcela jinými jazyky, se mohou navzájem dobře chápat. Vidíme to jak v obsahu představení, tak i na samotném procesu zkoušení,“ podotkl ředitel Alfy Jakub Hora.

Plzeňské Divadlo Alfa zve na fiktivní přímý přenos z letních olympijských her v roce 1964 v Tokiu, kde o medaile usiluje československá gymnastka Věra Čáslavská. Loutkové představení Čáslavská – Tokio – 1964 vzniklo ve spolupráci s tokijským divadlem PUK a už má za sebou japonskou premiéru. Do příběhu vstupuje také šampion japonské gymnastiky Jukio Endó, jehož s Čáslavskou pojilo celoživotní přátelství.

Hrdina, kterého hraje Jiří Hána, dbá na pravidla, nedaří se mu nicméně najít trvalý vztah. Jeho přítel v podání Adama Vaculy má naopak žen více – vedle manželky i občasné milenky. Trojici doplňuje ještě na první pohled zdrženlivý profesor, jehož si zahrál Martin Kubačák. „Jde o výborné představení pro muže, každý v hledišti se může s některou z postav identifikovat. A je i výborným představením pro ženy, protože ty mají vhled do testosteronového uvažování,“ míní o Účtu režisér Petr Svojtka.

Divadlo pod Palmovkou: Noc zlomených nehtů

V pražském Divadle pod Palmovkou si za první premiéru sezony zvolili Noc zlomených nehtů. Inscenaci uváděnou jako první český rapový muzikál napsal kritiky oceňovaný Tomáš Dianiška s Lenkou Veverkovou a Janem Hanzlíkem. Texty dodal Adam Svatoš alias Kato z rapových uskupení Chaozz a Prago Union. „Není to mainstreamový muzikál, jaký si diváci představí, spíš to máme punkový, i když tam hraje rapová muzika,“ upřesnil Dianiška.

Dvě dívky Anna a Dáša hledají spolubydlícího, ze zájemců si vyberou nenápadného kluka ze Zlína. Jejich nudný život se ale obrátí naruby, když v jeho batohu najdou kokain a podlehnou vidině rychle vydělaných peněz, které kvůli nedoplatku za elektřinu zoufale potřebují. „I když je to hodně přestřelené, tak v základu je to o dvou holkách, které spadly do problémů a musí z nich ven,“ podotýká herecká představitelka jedné z nich Kateřina Hrdinová. Divadelní hra vychází z audioseriálu Sněženky a gangsteři.