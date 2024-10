David Švehlík a Judit Pecháček natáčí Wirbel, hraje s nimi i krajina Sudet

„Příběhy samozřejmě stojí na dění mezi lidmi a pro mnoho režisérů je mizanscéna jen ‚kulisou‘ pro toto dění. Já to mám naopak, fascinuje mě atmosféra míst a do nich zasazuju příběhy,“ říká Hubáček.

Sudety autora příběhu zajímají diskontinuitou. „Přerušení vztahu ke krajině a ztráta krajinné paměti, protože s odchodem původních obyvatel a příchodem nových vlastně zmizela paměť těch míst,“ vysvětlil.



Pečlivý výběr natáčecích míst zabral filmařům sedm let. „To, co se nakonec dostane do filmu, je tedy taková špička ledovce. Děj se točí kolem poničených soch a křížů v polích. Během těch sedmi let nám mnoho z našeho pohledu ‚krásných‘ lokací odpadlo, protože ty poničené památky lidé opravili. Pro nás to bylo špatně, ale jinak je to samozřejmě skvělá zpráva, která s konečným vyzněním našeho filmu dobře rezonuje,“ podotkl Hubáček.

Genius loci Českého středohoří

Tvůrce oslovila především krajina Českého středohoří a okolí. „Ten genius loci byl tak silný, že jsme se rozhodli tady točit,“ potvrdil Hubáček. Pro potřeby filmu by ječovická fara měla být samotou v polích, tomu napomůžou triky.