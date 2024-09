Chtěl jsem rozvinout jeho složitou psychiku, říká Farrell o Tučňákovi

Na rozdíl od dřívějších adaptací v něm Tučňák nepředstavoval vyšinutého britského aristokrata, ale druhořadého lstivého gangstera. To platí i pro aktuální kriminální drama. „Pochází z chudé čtvrti v Gothamu – z východního Gothamu. Vyrůstal s matkou samoživitelkou. Myslím, že to nevyhnutelně mění, kým je, a také se k němu díky tomu můžeme lépe vztáhnout,“ míní showrunnerka a režisérka minisérie Lauren LeFrancová.

Nový Batman vyrazil z temnoty do kin. „Psychologický horor i milostný příběh“, představuje film režisér

Změnil se k nepoznání

Aby se Colin Farrel proměnil v Tučňáka, musel strávit v maskérně několik hodin. Maska ho změnila k nepoznání. „Je to jako kouzelnický trik, protože mozek vám říká, že vypadá jako Oz, přitom víte, že je to Colin,“ přiznal Rhenzy Feliz, který hraje Cobbova řidiče.

Farrella však k postavě táhlo hlavně to, co se skrývalo za zjizveným zevnějškem. „Měl jsem pocit, že jeho složité psychické aspekty by šlo rozvinout dál, než tomu bylo ve filmu,“ vysvětlil.

I bez pomoci maskérů se Farrell dokáže převtělit do rozličných postav. Ztvárnil už Alexandra Velikého, detektiva v Temném případu, ale taky tragikomické figury v oceňovaných černých komediích Martina McDonagha. Neexistuje prý role, kterou by si pro sebe nedovedl představit.