Ceny kritiky ovládlo Divadlo Na zábradlí, inscenací roku jsou ale Krkavci


22. 3. 2026Aktualizovánopřed 9 mminutami|Zdroj: ČT24

Tři ceny divadelní kritiky za rok 2025 míří do pražského Divadla Na zábradlí, a to za herecké výkony Miloslava Königa a Magdalény Sidonové a pro divadlo roku. Nejlepší loňská inscenace Krkavci se rovněž hrála v Praze, ovšem v Dejvickém divadle.

Krkavce nastudoval v Dejvickém divadle režisér Jan Frič. Autorem hry je francouzský spisovatel a dramatik Henry Becque. Sociálně-rodinné drama Krkavci z roku 1882 se na tuzemské scéně uvádělo poprvé. Ukazuje svět, který citové vztahy nelítostně přepočítává na peníze, a ti, kdo se neorientují v jeho praktikách, nemají žádnou šanci.

Z inscenace Krkavci v Dejvickém divadle
Zdroj: Dejvické divadlo/Patrik Borecký

Divadlem roku je to Na zábradlí. V této kategorii vítězí téměř pravidelně po dekádách od roku 1994.  „Vážíme si toho a budeme snad nadále dobří,“ slíbil ředitel Petr Štědroň. 

Ocenění za mužský a ženský herecký výkon si navíc v aktuální ročníku vysloužili i členové tamního souboru. Miloslav König zaujal jako Karl Ove v inscenaci Můj boj. Zamilovaný muž na motivy knižního bestselleru norského spisovatele Karla Ove Knausgarda. Divadlo knihu chápanou jako spisovatelovu autobiografickou zpověď pojalo jako jakousi reality show. König už je držitelem dvou cen divadelní kritiky.

Z inscenace Můj boj. Zamilovaný muž v Divadle Na zábradlí
Zdroj: Divadlo Na zábradlí/Kiva

Magdaléna Sidonová ztvárnila na stejné scéně titulní hrdinku v adaptaci románu Virginie Woolfové Paní Dallowayová. Příběh se odehrává během jediného dne a vypovídá o ženském světě, jeho úskalích, o příčetnosti, duševním zdraví a o sebevraždě. Staví při tom na vysoké míře imaginace a asociací. 

Magdaléna Sidonová ve hře Paní Dallowayová
Zdroj: Divadlo Na zábradlí/Kiva

Nejlepší poprvé uvedená hra roku 2025 měla premiéru v Klicperově divadle v Hradci Králové. Napsal a ve své vlastí režii ji uvedl Tomáš Ráliš v rámci mezinárodního projektu, který podporuje šíření současné dramatiky pro mladé publikum.

Na přípravě „young adult kriminálky“ z česko-německého pohraničí Ráliš spolupracoval i s hudebníky Danem Kranichem a Ivo Sedláčkem z rapového dua PAST. Hlavními hrdiny jsou tři spolužáci z odborného učiliště, kteří zároveň rozjíždějí vlastní byznys s náhradními díly z kradených aut.

Ráliš měl v letošních nominacích ještě hru Ofélie OnlyFans z Divadla Komedie. A v roce 2023 zvítězil v kategorii talent. 

Slučitelné díly v Klicperově divadle
Zdroj: Klicperovo divadlo/Patrik Borecký

Nejlepší scénografie dotváří loutkovou a multimediální inscenaci Soudružky s kroužky, a to díky tvůrčí trojici Dominik Migač, Marta Hermannová a Jan Pichler. Ti jsou společně autory této hry „o spartakiádě, nekonečnu a životě v normalizačním Československu“. 

Z inscenace Soudružky s kroužky
Zdroj: Alfred ve dvoře/Martin Špelda

Ocenění za hudbu si odnáší skladatel Petr Hora, který svou kompozicí dokázal spoluvytvořit snově fantaskní a emociální svět. Hudebně-divadelní inscenace Předřeč šelmy volně vychází z knihy, v níž se francouzská antropoložka Nastassja Martinová vyrovnává s osudovou událostí, kdy ji napadl medvěd.

Hora „zkoumá podoby hlasového projevu, který není artikulován do souvislé řeči“ a zaměřil se na „linii mimorozumových procesů, kdy po napadení v ženě zůstává kus šelmy a v šelmě kus ženy“.

Předřeč šelmy
Zdroj: Alfred ve dvoře/Martin Špelda

Za talent roku označili hlasující herečku Kláru Ondrůškovou, momentálně členku Slováckého divadla v Uherském Hradišti. Vidět ji lze v muzikálu Masaryk, Shakespearově komedii Sen noci svatojánské a v hlavní roli dramatu Gazdina roba. 

Klára Ondrůšková v inscenaci Gazdina roba Slováckého divadla
Zdroj: Slovácké divadlo/Kuba Jíra

V neoceňované kategorii největší zážitek ze zahraničního divadla se na prvním místě v anketě umístila inscenace AN-KI souboru Cia. Ortiga v režii Ingrid Codinové a Guillema Geronése, kterou uvedly festivaly Regiony Hradec Králové a Loutkářská Chrudim.

Ceny divadelní kritiky, plynule navazující na někdejší Cenu Alfréda Radoka, pořádá časopis Svět a divadlo. Do 34. ročníku se zapojilo téměř sedmdesát hlasujících. 

Poslední výstřel zasáhne výběrem z české a polské fantastiky

Současně v Česku a Polsku vychází kniha Poslední výstřel. Antologii fantastických povídek připravila dvě výrazná jména žánrové literatury – Leoš Kyša a Jakub Ćwiek. Uvedení knihy podpořil Polský institut v Praze.
před 11 hhodinami

Vikingy v Městském divadle Brno čeká rodinné dobrodružství

Městské divadlo Brno připravilo autorský muzikál ViK!NG. Diváci v dobrodružné komedii navštíví bájný svět vikingů. S přípravou tohoto rodinného představení začali tvůrci už v roce 2022. Trojice autorů se sešla už dříve při psaní historického muzikálu Devět křížů.
včera v 09:02

Zemřel Chuck Norris

Zemřel americký herec Chuck Norris, kterého proslavily role v akčních filmech. Píší to média s odkazem na prohlášení rodiny. Norris byl ve čtvrtek hospitalizován na Havaji. Hlavnímu představiteli seriálu Walker, Texas Ranger bylo 86 let.
20. 3. 2026Aktualizováno20. 3. 2026

„Tanec na kostech mrtvých.“ Ruská kultura kryje v Mariupolu zločin okupantů

Tento týden jsou to čtyři roky od ruského bombardování divadla v Mariupolu, v němž se ukrývali ukrajinští civilisté. Útok nepřežily stovky lidí, přesný počet obětí zřejmě nikdy nebude znám. Okupanti důkazy svého zločinu zničili a na místě postavili nové divadlo, jehož okázalé – a pouze zdánlivé – otevření doprovázela prohlášení o „nezničitelné ruské kultuře“. Ukrajinci mluví o „tanci na kostech mrtvých“ a experti o důkazu, že ruská kultura je součástí okupační politiky.
20. 3. 2026

Video„Už bych rád zase něco řekl.“ Ondřej Ruml má nové album

Ondřej Ruml po patnácti letech vydává autorské album, kde se podílel na většině hudby a textů. „Nazrál ve mně čas, že už bych rád zase něco řekl, ale chtěl bych se věnovat do hloubky svým pocitům a vjemům,“ vysvětlil pro ČT24. Nahrávku s desítkou písní nazval Vždycky to tu bylo. „To je to, na čem se shodneme napříč generacemi, vyznáními a náboženstvími,“ vysvětlil. Název platí i pro to, jak Ruml vnímá nahrávání desek. „V dnešní době se říká, že alba se moc nevydávají, že se mají vydávat spíš singly, ale já si myslím, že album má ten hlavní smysl v tom, že to je jako kniha. Nějak začíná, pokračuje a končí. Zpěvák či interpret tím vydává pohled do svého světa,“ říká.
20. 3. 2026

Herce Vala Kilmera „hluboko z hrobu“ oživí AI

Herec Val Kilmer zemřel před téměř rokem, přesto se objeví v chystaném filmu As Deep as the Grave (Hluboké jako hrob). Umožní to generativní umělá inteligence. Podle agentury AP se jedná o jedno z dosud nejodvážnějších využití AI ve filmové tvorbě.
20. 3. 2026

V Lipsku začal knižní veletrh, za Česko čte Pilátová či Hlaučo

V německém Lipsku začal mezinárodní knižní veletrh, za Česko se na něm představí čtrnáct autorek a autorů. Od loňského podzimu probíhá v německy mluvících zemích Rok české kultury. Akce vyvrcholí na podzim největší knižní výstavou světa ve Frankfurtu nad Mohanem, kde bude Česko čestným hostem.
20. 3. 2026
