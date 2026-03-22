Ceny kritiky ovládlo Divadlo Na zábradlí, inscenací roku jsou ale Krkavci

Tři ceny divadelní kritiky za rok 2025 míří do pražského Divadla Na zábradlí, a to za herecké výkony Miloslava Königa a Magdalény Sidonové a pro divadlo roku. Nejlepší loňská inscenace Krkavci se rovněž hrála v Praze, ovšem v Dejvickém divadle.
Krkavce nastudoval v Dejvickém divadle režisér Jan Frič. Autorem hry je francouzský spisovatel a dramatik Henry Becque. Sociálně-rodinné drama Krkavci z roku 1882 se na tuzemské scéně uvádělo poprvé. Ukazuje svět, který citové vztahy nelítostně přepočítává na peníze, a ti, kdo se neorientují v jeho praktikách, nemají žádnou šanci.
Divadlem roku je to Na zábradlí. V této kategorii vítězí téměř pravidelně po dekádách od roku 1994. „Vážíme si toho a budeme snad nadále dobří,“ slíbil ředitel Petr Štědroň.
Ocenění za mužský a ženský herecký výkon si navíc v aktuální ročníku vysloužili i členové tamního souboru. Miloslav König zaujal jako Karl Ove v inscenaci Můj boj. Zamilovaný muž na motivy knižního bestselleru norského spisovatele Karla Ove Knausgarda. Divadlo knihu chápanou jako spisovatelovu autobiografickou zpověď pojalo jako jakousi reality show. König už je držitelem dvou cen divadelní kritiky.
Magdaléna Sidonová ztvárnila na stejné scéně titulní hrdinku v adaptaci románu Virginie Woolfové Paní Dallowayová. Příběh se odehrává během jediného dne a vypovídá o ženském světě, jeho úskalích, o příčetnosti, duševním zdraví a o sebevraždě. Staví při tom na vysoké míře imaginace a asociací.
Nejlepší poprvé uvedená hra roku 2025 měla premiéru v Klicperově divadle v Hradci Králové. Napsal a ve své vlastí režii ji uvedl Tomáš Ráliš v rámci mezinárodního projektu, který podporuje šíření současné dramatiky pro mladé publikum.
Na přípravě „young adult kriminálky“ z česko-německého pohraničí Ráliš spolupracoval i s hudebníky Danem Kranichem a Ivo Sedláčkem z rapového dua PAST. Hlavními hrdiny jsou tři spolužáci z odborného učiliště, kteří zároveň rozjíždějí vlastní byznys s náhradními díly z kradených aut.
Ráliš měl v letošních nominacích ještě hru Ofélie OnlyFans z Divadla Komedie. A v roce 2023 zvítězil v kategorii talent.
Nejlepší scénografie dotváří loutkovou a multimediální inscenaci Soudružky s kroužky, a to díky tvůrčí trojici Dominik Migač, Marta Hermannová a Jan Pichler. Ti jsou společně autory této hry „o spartakiádě, nekonečnu a životě v normalizačním Československu“.
Ocenění za hudbu si odnáší skladatel Petr Hora, který svou kompozicí dokázal spoluvytvořit snově fantaskní a emociální svět. Hudebně-divadelní inscenace Předřeč šelmy volně vychází z knihy, v níž se francouzská antropoložka Nastassja Martinová vyrovnává s osudovou událostí, kdy ji napadl medvěd.
Hora „zkoumá podoby hlasového projevu, který není artikulován do souvislé řeči“ a zaměřil se na „linii mimorozumových procesů, kdy po napadení v ženě zůstává kus šelmy a v šelmě kus ženy“.
Za talent roku označili hlasující herečku Kláru Ondrůškovou, momentálně členku Slováckého divadla v Uherském Hradišti. Vidět ji lze v muzikálu Masaryk, Shakespearově komedii Sen noci svatojánské a v hlavní roli dramatu Gazdina roba.
V neoceňované kategorii největší zážitek ze zahraničního divadla se na prvním místě v anketě umístila inscenace AN-KI souboru Cia. Ortiga v režii Ingrid Codinové a Guillema Geronése, kterou uvedly festivaly Regiony Hradec Králové a Loutkářská Chrudim.
Ceny divadelní kritiky, plynule navazující na někdejší Cenu Alfréda Radoka, pořádá časopis Svět a divadlo. Do 34. ročníku se zapojilo téměř sedmdesát hlasujících.