Atwoodová vydala osobně laděné povídky. Na diktatury ale myslí pořád

Jde o text silně, byť nepřiznaně autobiografický. Partner Atwoodové, spisovatel Graeme Gibson, zemřel po takřka padesátiletém soužití před pěti lety. Sdíleli zájmy, vášeň pro přírodu i příznačný smysl pro humor. „Ona je nádherně lidská v celé své tvorbě. Tady dává nahlédnout do životních strastí člověka na sklonku života,“ popisuje překladatelka Klabanová.

„Naráží na drobnosti, které jí zcela nečekaně toho partnera připomenou. Třeba vyklízí ledničku a najde tam poslední skleničku marmelády, kterou dělali spolu. Samozřejmě to obrečí,“ popisuje překladatelka.

Ve druhé části knihy se témata dotýkají i vztahů mezi rodiči a dětmi, podobně jako v předchozím románu Kočičí oko, v němž se ponořila do krutostí mezi dívkami. „Jde o nahlédnutí získané moudrosti, kdy člověk pochopí, jak to ti rodiče tenkrát mysleli a že to vlastně mysleli dobře,“ říká Klabanová.

Podle překladatelky je Atwoodová považovaná za feministku, která si ale i z tohoto nastavení dokáže udělat legraci. „Ona rozkrývá absurditu úplně ve všem. Ze všeho si dělá milou legraci. Nikdy není vyloženě jízlivá,“ podotýká Klabanová.

„Margaret Atwoodová dnešních dní alias Nell vzpomíná na ztřeštěnosti podzimu života, toulky milovanou přírodou. Rozmlouvá s Orwellem nebo glosuje historii očima umučené antické filozofky. A je přitom břitká a neodolatelná jako vždycky,“ píše v anotaci nakladatelství Argo.