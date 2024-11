„Snad tu bude nějaké v akci.“ Máslo zdražuje už několik měsíců

V podniku Erhartova cukrárna vyrábějí zákusky a dorty. Většina z nich obsahuje máslo, kterého tam týdně spotřebují asi třicet kilogramů. Říkají, že za něj platí až o 80 procent více než na začátku roku. Podle spolumajitele Roberta Buchnera však zdražují i další suroviny. „Není to jenom máslo, jsou to i vejce a čokoláda, ty rostou o desítky procent. A samozřejmě se to do té výsledné ceny promítnout musí,“ konstatuje.

Za máslo si připlatí také zákazníci v obchodech. Na začátku roku stálo čtvrtkilové balení zhruba čtyřiačtyřicet korun, v září to bylo skoro o třináct korun více. Ceny však rostly i u výrobců – z lednových téměř jednačtyřiceti na zářijových osmačtyřicet korun.