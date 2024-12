Rakouská ekonomika má problémy. Končí výrobci motorek i nábytku

V Rakousku se do insolvence dostal největší evropský výrobce motocyklů KTM a ikonická nábytkářská firma Kika-Leiner, která na trhu fungovala 114 let. Celkově se ekonomická situace v Rakousku dostala do problémů, kdy oslabuje průmysl i stavebnictví a lidé méně nakupují.

Minulost firmy Kika-Leiner sahá až do Rakouska-Uherska a její budoucnost právě končí. Až se vyprodají skladové zásoby, zavře všech 17 zbývajících poboček a posledních 1350 zaměstnanců přijde o práci. Zřejmě k tomu dojde koncem ledna.

„Nikdo neví, co bude se zbožím, za které jsme zaplatili. Zřejmě vše zařadí do insolvenčního řízení. Slyšeli jsme, že jsou lidé, kteří zaplatili za kuchyň 21 tisíc eur. Nevypadá to dobře. Katastrofa,“ prohlásila zákaznice Daniela Richterová.

„Je to taková škoda. Byla to taková velká a dobrá firma. Nakupoval jsem tam pravidelně,“ dodal další zákazník Rudolf Ebenberger.

Ještě v roce 2013 měla společnost Kika-Leiner v Rakousku a východní Evropě 73 obchodů a sedm a půl tisíce zaměstnanců. Pak se přestalo dařit. Přišla změna majitele, rušení poboček a v roce 2023 první insolvence.

„O restrukturalizaci se Kika-Leiner snažili 10 let. Bývali by museli investovat dost peněz, mezi 150 a 250 miliony eur (mezi 3,76 a 6,27 miliardy korun), aby něčeho dosáhli. Ale ani tak by výsledek nebyl jistý,“ míní odborník na prodej nábytku Christian Wimmer ze Service&More.