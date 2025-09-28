Hosté Událostí, komentářů z ekonomiky probírali zbrojaře i důchody


před 1 hhodinou|Zdroj: ČT24
61 minut
Události, komentáře z ekonomiky (27. 9. 2025)
Zdroj: ČT24

Hosté pořadu Události, komentáře z ekonomiky debatovali o posilování zbrojařů v nejisté válečné době. Zažívají zlatou dobu, nebo jim hrozí strmý pád? Přemítali o tom Kristýna Helm z Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu, bývalý velvyslanec ČR při NATO Jakub Landovský nebo generální ředitel PBS Group Petr Kádner. Pořad se zabýval také důchody. Čím dál víc lidí si uvědomuje, že jen s penzí od státu nevystačí. O tom mluvili ekonom Jiří Rusnok a Jana Brodani, výkonná ředitelka Asociace pro kapitálový trh.

Načítání...