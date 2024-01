Zóna ČT24: Česká armáda trénuje bojeschopnost na Šumavě. Připravuje se na misi v Pobaltí

Trefit se v noci nebo za mlhy a v náročném terénu – to je úkol dvou set dělostřelců, kteří teď cvičí na jihu Čech. Houfnici obsluhují nejen profesionálové, ale i herci, úředníci, nebo programátoři.

„Nepoznáte rozdíl mezi obsluhou, kterou řídí profesionálové, a obsluhou aktivních záloh,“ uvedl náčelník bojové přípravy 13. dělostřeleckého pluku Jince Jakub Rybář.

Dělostřelci ve vojenském újezdu Boletice zkouší i nové obrněné vozy TITUS. „V těchto podmínkách zkoušíme jejich schopnosti z hlediska průchodnosti v horách, sněhem a primárně to, jestli jsou schopné komunikovat na reálné vzdálenosti,“ vysvětluje zástupce velitele 13. dělostřeleckého pluku Jince Vlastimil Urban.

Vyzkoušet techniku v různých podmínkách

Cílem je vyzkoušet techniku v různých podmínkách. Právě ty přináší vojenský újezd Boletice. Jde o specifický prostor s převýšením pěti set metrů a častými změnami počasí. Vojáci z Univerzity obrany zde například zkouší, zda můžou při navádění střel využívat také komerční drony. Ty jsou totiž levnější a při válečných konfliktech často dostupnější.

„My si zároveň snažíme ověřit i to, jakým způsobem by bylo možné využít tyto drony v prostředí, kde jsou zarušeny moderní technologie – to znamená družicová navigace,“ podotýká vedoucí skupiny palební podpory z Univerzity obrany Jan Ivan.

Vojáci cvičí vše podle aliančních standardů tak, aby byli nasaditelní s jakoukoli alianční armádou kdekoli po světě. Ve vojenském újezdu Boletice budou dělostřelci z Jinců cvičit do konce příštího týdne. Část pluku pak vystřídá v polovině roku své kolegy na misi v Pobaltí.

