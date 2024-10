Zkraje: Korupce v Česku je spíše selhání jednotlivce než systému, říká státní zástupce

„Ukazuje to ten samý vzorec. Skupina politiků nebo jimi dosazení manažeři veřejných institucí se pokoušejí ovlivňovat toky peněz tak, aby putovaly ke spřízněným firmám. Pak za to dostávají prebendy. Vozidla, domy, úplatky,“ všímá si novinář Lukáš Valášek ze Seznam Zpráv, který se zabývá korupčními kauzami.

Přičemž uplácet penězi je přijatelné jen zhruba pro desetinu dotázaných, ale k darům nebo poskytnutí protislužby už jsou lidé mnohem tolerantnější. „Zároveň je to o definici korupce. Hodně lidí protislužby nebo dárky vůbec nevnímají a nevnímají to ani jako neetické jednání,“ podotýká socioložka ze Sociologického ústavu Akademie věd ČR Kristýna Bašná.

Stíhání korupce v Česku popsal jako „relativně úspěšné“. „Míra zproštění je v korupčních kauzách o něco vyšší než průměr, kdybychom vzali veškerou žalovanou trestnou činnost. Ale to je dané charakterem té trestné činnosti i tím, že často osoby, které mají vypovídat v pozici svědků, se cítí zodpovědní za to, že korupci neoznámili nebo o ní nevěděli, takže mlží,“ vysvětlil.

„Je to spíš o selhání jednotlivců v konkrétních situacích než o tom, že by v Česku fungovala takzvaná systémová korupce, která je opravdu velmi nebezpečná pro společnost,“ míní státní zástupce Foldyna.

„Úředníci a politici nejsou ve stejné situaci“

Podle Žbánka může být stejná situace jinak vnímána, když je aktérem úředník, a když je jím politik: „Úředníci, kteří jsou pod úředním zákonem, mají jasně nastavená pravidla, mohou si silně vybudovat odstup od vlivových skupin. Jste-li politik, který chce jednat s developery, investory, podnikateli, tedy s lidmi, kteří jsou na straně těch, kteří uplácejí, tak se zkrátka nemůžete zavřít do své bubliny a říct: Nebudu se s vámi bavit. Tam bych se díval na to, co je ještě klientelistické, co je problematické.“

Tajemník úřadu městské části Brno-Střed Petr Štika má dojem, že se situace ve společnosti zlepšuje, pokud může soudit na základě své dvacetileté zkušenosti úředníka. „Je ještě potřeba, aby lidé vnímali, že je špatné nejen úplatek vzít, ale i ho dávat,“ zdůrazňuje.

Lidé nechtějí korupci oznamovat

Významným účastníkem kontroly korupce podle Štiky má být veřejnost. Transparentnost radnic může fungovat pouze tehdy, pokud budou všímaví i občané. „Z našich výzkumů vyplývá, že lidé nechtějí oznamovat korupci, bojí se, že ztratí práci, že jim nebude nikdo věřit, že se stanou cílem informační kampaně,“ říká socioložka Bašná.

Závěry sociologických průzkumů potvrzuje i novinářská zkušenost Valáška. „Žít na malé obci nebo i v některých městských částech a začít kritizovat pana starostu, což je ten člověk, který tam staví dětská hřiště a přece mu záleží na našem blahobytu, je pro lidi velmi obtížné a jsou ostrakizováni,“ tvrdí.