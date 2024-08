Situace v českém vězeňství je vážná, řekl Pavel

Situace v českém vězeňství je podle prezidenta Petra Pavla velmi vážná. Přednostně je podle něj potřeba řešit personální stabilizací Vězeňské služby ČR. Prezident to řekl po debatě se zástupci státní správy, odborné veřejnosti a neziskového sektoru.

Pavel poznamenal, že vězeňství v Česku se věnuje už dlouhodobě, některé z věznic i navštívil. „Situace je velmi vážná. Netýká se to jen platů, přestože jde o jeden ze základních problémů, ale mnohem širšího okruhu otázek, které se prolínají do působnosti ministerstva sociálních věcí, resortu spravedlnosti, zdravotnictví, školství a dalších,“ řekl.

České věznice jsou přeplněné a to stojí dle Pavla mnoho peněz. Odmítl ale, že by řešením problému mohla být amnestie. Ta by podle něj bez předchozí změny trestní politiky přinesla více škody než užitku.

„Cesta, jak napravit tento systém, spočívá v komplexním přístupu,“ podotkl s tím, že je nutné začít konat hned. „Některé kroky lze začít řešit okamžitě. A to je především stabilizace personálu,“ míní prezident. Velmi rychle podle něj také lze předložit návrh novely trestního zákoníku. „Dle informací, které jsem dnes (v úterý) dostal, předpokládám, že to bude už letos v září,“ předeslal.

Za mřížemi je téměř dvacet tisíc lidí

V České republice jsou dva typy věznic. Prvním jsou vazební, v nichž jsou drženi obvinění, druhým typem jsou věznice, ve kterých odsouzení vykonávají trest odnětí svobody. V současné době je v tuzemsku deset vazebních věznic a pětadvacet věznic, jejichž ostrahu a správu má na starosti Vězeňská služba ČR.

Za mřížemi je v současné době téměř dvacet tisíc lidí. Dle zprávy Rady Evropy o stavu vězeňství v roce 2023 je Česko se 176 vězni na sto tisíc obyvatel deváté v Evropě. Ve srovnání s ostatními zeměmi je v tuzemsku za mřížemi více žen, kterých je mezi vězni 8,5 procenta. Podle žebříčku Eurostatu počet vězňů v tuzemsku v roce 2022 na sto tisíc obyvatel činil 194.

Počty vězňů začaly stoupat po roce 2021 a trend pokračuje. Zatímco v roce 2022 přibylo za celý rok asi čtyři sta vězňů, v roce 2023 počet lidí za mřížemi vzrostl přibližně o pět set. „V tuto chvíli jsou věznice a vazební věznice naplněny v průměru na 97 procent. Lze tedy říci, že jsou naplněny zcela,“ upozornil na konci loňského roku šéf Vězeňské služby ČR Simon Michailidis.