Zelené společně povedou Svárovská a Pomahač

Svárovská označila za klíčovou výzvu nalezení funkčního a smysluplného spojenectví pro parlamentní volby. „Musí být takové, které dá prostor zeleným prioritám, politikům a političkám a které nás lidsky a finančně nevyčerpá,“ podotkla. Strana podle ní potřebuje rozvíjet spolupráci s širším environmentálním a sociálním hnutím a občanskou společností. Kvůli sbližování SOCDEM s koalicí Stačilo! je spíš pro rozvinutí spolupráce s Piráty, uvedla.

Pomahač řekl, že Zelení musí být ve volbách v roce 2025 připravení na samostatnou kandidaturu. „Za stávající politické situace a reálného rizika, že ze sněmovny poprvé po sametové revoluci vypadne liberální politická síla, je však naší primární strategií spolupráce,“ dodal. Výsledkem hledání partnerů má podle něj být blok, který bude představovat alternativu vůči populistům i vládě.

Mígl se nominace vzdal

Dosavadní první místopředseda Mígl původně také kandidoval na spolupředsedu, nominace se ale vzdal s tím, že v „úplném čele strany musí být lidé, kteří se tomu budou věnovat naplno“. „Toho teď aktuálně nejsem schopen,“ poznamenal. Předtím kritizoval vyprázdněnost současné politiky a vybídl Zelené, aby byli součástí politické síly, která situaci změní.

Svárovská působila v Českém rozhlase a České televizi či v kanceláři prezidenta Václava Havla. Na ministerstvu zahraničí se podílela na prvním českém předsednictví v EU, v roce 2014 pak byla u založení nadačního fondu Prague Civil Society Centre, jehož grantový program vedla po sedm let. V posledním volebním období byla poradkyní bývalého senátora Marka Hilšera.

Pomahač je členem Zelených od roku 2018, kdy také poprvé kandidoval do zastupitelstva v Praze 16 v uskupení Společně pro Radotín. Nyní je předsedou opozičního zastupitelského klubu. Pracoval patnáct let jako konzultant v řízení podniků se zaměřením na lidské zdroje, posledních pět let se věnuje modernizaci zemědělství.