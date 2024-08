Žádosti o příspěvek na péči se nejspíš zrychlí a zjednoduší

Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL) příští týden předloží vládě návrh novely, podle které by se mělo usnadnit vyřizování příspěvků na péči. Nově by je mohl vyřizovat jeden úřad namísto dvou. Lidé, kteří jsou závislí na pomoci druhých, čekají na vyřízení žádosti často řadu měsíců.

„Já neumím vysvětlovat lidem, že tady roky stát dopouští to, že než se vůbec ta agenda vyřídí, tak dotyčný dokonce zemře,“ prohlásil Jurečka. Jeho cílem je dostat celý proces do dvou měsíců. V současnosti trvá vyřízení často i kolem půlroku, ačkoli se to liší podle spádovosti, popsala sociální pracovnice Veronika Jůzková.

V rámci zjednodušení má posuzování příspěvku nově mít na starosti jen Česká správa sociálního zabezpečení. U nejvážnějších diagnóz, například onkologických, by mohla stačit jen zpráva specialisty.

„Každý krok, který zrychlí posuzování příspěvku na péči, je jenom vítám,“ komentovala návrh místopředsedkyně sněmovního sociálního výboru Jana Pastuchová (ANO).

Ministerstvo práce chce do budoucna také upravit způsob posuzování toho, jak moc je žadatel závislý na pomoci druhých. Současný systém je podle něj zastaralý.