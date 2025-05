Začalo sčítání dopravy, slouží jako podklad pro přípravu dalších silnic

Začalo sčítání dopravy. Koná se pravidelně každých pět let. Letos se do něj zapojí na tři tisíce lidí. Až do podzimu budou sledovat a zapisovat provoz na vybraných úsecích dálnic a silnic, kterých je celkem 6600. Sčítání ukáže nejvytíženější komunikace, v posledním měření jí byl úsek dálnice D1 u Říčan, kde v průměru za čtyřiadvacet hodin projelo přes sto tisíc aut. Výsledky poslouží jako podklad pro přípravu dalších dopravních staveb.