Zabavených dronů je rekordní množství

Před létáním v okolí Pražského hradu varovala i mluvčí Policejního prezidia Irena Pilařová. „Útvar na ochranu prezidenta úzce spolupracuje jak s ochrannou službou, tak se specializovanými útvary a jsou schopni společně detekovat jak samotný dron, tak i obsluhu,“ informovala.

Podle mluvčího Řízení letového provozu ČR Richarda Klímy jde při létaní dronu u letiště o velmi nebezpečný jev. „Pokud má pilot vizuální kontakt s dronem při finální fázi přiblížení a ohlásí to řídícímu, pak ten musí provoz na dráze zastavit,“ vysvětlil.

Zakázané zóny může široká veřejnost najít ve speciálních mapách. A nejen to. Dozvědí se tady, kam můžou nově létat ty nejlehčí drony. „Piloti dronů smějí v hustě osídleném prostoru, to znamená ve městech, létat i bez toho, aby k tomu potřebovali souhlasné stanovisko úřadu,“ upřesnil Tomáš Michalík z Úřadu pro civilní letectví. Let zaregistrovaného stroje by měl být vyznačený v aplikaci DronView.