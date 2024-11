Za znásilnění ženy z pražského Proseka dostal recidivista 12 let

Za znásilnění a oloupení ženy z Proseka potrestal soud recidivistu Petra Taze dvanácti lety vězení a následnou ústavní sexuologickou i protidrogovou léčbou. Verdikt není pravomocný, muž vinu odmítá. Podle rozsudku přepadl se zbraní ženu, která čekala v autě před pražskou základní školou na svého syna. Proti její vůli ji odvezl do lesa, kde ji přinutil k sexuálním praktikám. Znalci ho označili za pravděpodobného sadistu.

Pražský městský soud ukládal trest v sazbě mimořádně zvýšené na pět až šestnáct let, a to kvůli Tazově recidivě. Vyhověl návrhu státní zástupkyně. „Pokud se podíváme na vaši trestní minulost a osobnost, jeví se nám, že polovinu života jste strávil ve výkonu trestu, a to za poměrně závažnou trestnou činnost,“ zdůvodnil obžalovanému zvýšení sazby předseda soudního senátu Miroslav Rákosník.

Přepadení se stalo letos 1. února odpoledne, tedy šest dní poté, co si čtyřicetiletý Taz odpykal za mřížemi svůj zatím poslední trest. Podle soudu přistoupil k zaparkovanému autu a namířil pistoli na devětadvacetiletou ženu, která v něm seděla. Přiměl ji, aby si přesedla na místo spolujezdce a sklonila se pod palubní desku.

Opakovaně jí hrozil prostřelením hlavy. S vozem odjel ke Staré Boleslavi a po cestě z něj buď sebral, nebo vyhodil mobilní telefon, peníze a další věci. V lese ženě spoutal ruce tkaničkou, přes hlavu jí přetáhl tričko jejího syna a znásilnil ji. Potom ji odvezl zpátky do Prahy a nechal ji tam svázanou v autě.