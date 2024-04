Za týden přibylo téměř 1500 nových případů černého kašle

Za týden v Česku přibylo podle statistik Státního zdravotního ústavu (SZÚ) 1494 případů černého kašle. Jde o nejvyšší týdenní nárůst od začátku letošního roku. Od ledna lékaři evidují celkem 7888 nakažených. Více nemocných bylo naposledy na konci padesátých let minulého století, krátce po zahájení očkování proti této nemoci. Vakcíny jsou v současné době jen pro těhotné, tento týden dorazí dle ministerstva zdravotnictví devadesát tisíc nových z Kanady a Francie.

Nejvíce nakažených je ve věku patnáct až devatenáct let, tvoří třetinu nemocných. Mezi nemocnými je také 119 dětí do jednoho roku, které ještě nemusí být plně očkovány. Přibližně 2,3 procenta nakažených dosud potřebovalo hospitalizaci, zemřeli tři nakažení. Za poslední týden do statistik žádné nové úmrtí nepřibylo.