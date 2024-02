Za porušení sankcí dostal ruský podnikatel pokutu, propadnout mu mají miliony. Proti trestu se brání

Teplický okresní soud uložil peněžitý trest a zákaz činnosti ruskému podnikateli, který čelí obžalobě z obcházení sankcí. Podle trestního příkazu by muž také přišel o více než tři miliony korun obstavených na účtu. Rus proti verdiktu podal odpor, případ se proto bude řešit v hlavním líčení. ČT to řekla mluvčí soudu Lenka Pavlasová. Obviněný se podle policie pokusil přes Bělorusko vyvézt do Ruska tři luxusní auta.