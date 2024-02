Výbor ANO schválil kandidátku pro eurovolby, povede ji Dostálová

Výbor ANO schválil kandidátní listinu hnutí pro červnové volby do Evropského parlamentu. Na čtvrteční tiskové konferenci stínové vlády to oznámil její předseda Karel Havlíček. Kandidátku podle očekávání povede bývalá ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová, následují poslanec Jaroslav Bžoch a dosavadní europoslanec Ondřej Knotek. Výbor listinu schvaloval korespondenčně do úterý.