Velké obchody zůstanou ve svátek 28. října zavřené


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Velké obchody musí zůstat ve státní svátek v úterý 28. října ze zákona zavřené. Při nedodržení hrozí pokuty. Slaví se Den vzniku samostatného československého státu.

Podle zákona o prodejní době v maloobchodě, který vešel v platnost v roce 2016, musí mít prodejny nad dvě stě metrů čtverečních zavřeno 1. ledna, na Velikonoční pondělí, 8. května, 28. září a 28. října. Na Štědrý den se pak musí zavřít ve 12 hodin a následně jsou obchody zavřené 25. a 26. prosince.

Dodržování zákona v tyto dny sleduje Česká obchodní inspekce, která může za nedodržování udělit pokutu do výše až jednoho milionu korun. Kromě obchodů musí být v tyto dny zavřené rovněž bazary, zastavárny či výkupny odpadu.

1. leden – Nový rok – zavřeno

Velký pátekotevřeno

Velikonoční pondělí zavřeno

1. květen – Svátek práce – otevřeno

8. květen – Den vítězství – zavřeno

5. červenec – Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje – otevřeno

6. červenec – Den upálení mistra Jana Husa – otevřeno

28. září – Den české státnosti – zavřeno

28. říjen – Den vzniku samostatného československého státu – zavřeno

17. listopad – Den boje za svobodu a demokracii – otevřeno

24. prosinec – Štědrý den – otevřeno do 12:00

25. prosinec – 1. svátek vánoční – zavřeno

26. prosinec – 2. svátek vánoční – zavřeno

Během zbývajících svátků, kam spadá Velký pátek, 5. a 6. červenec a 17. listopad, zákaz prodeje neplatí. Odbory si dlouhodobě přejí zákaz prodeje rozšířit na všechny svátky. Podnikatelské svazy naopak zákon o omezení prodeje opakovaně kritizují.

Prevence může zachránit ledviny. Na prohlídky choďte i bez potíží, radí lékařka

Prevence může zachránit ledviny. Na prohlídky choďte i bez potíží, radí lékařka

před 20 mminutami
Vládní program bude počítat s růstem rodičovské i nižším zdaněním firem

Vládní program bude počítat s růstem rodičovské i nižším zdaněním firem

včeraAktualizovánopřed 7 hhodinami
„Smích je hlavní nepřítel diktátorů," říká šéfredaktor časopisu Charlie Hebdo

„Smích je hlavní nepřítel diktátorů,“ říká šéfredaktor časopisu Charlie Hebdo

před 9 hhodinami
Babiš s předjednanou podobou programu vlády v zásadě souhlasí, řekl Havlíček

Babiš s předjednanou podobou programu vlády v zásadě souhlasí, řekl Havlíček

před 11 hhodinami
U dětí v Gaze pozoruji větší agresivitu, říká psycholožka z Lékařů bez hranic

U dětí v Gaze pozoruji větší agresivitu, říká psycholožka z Lékařů bez hranic

před 12 hhodinami
Na vymanění Evropy z čínské závislosti není pozdě, shodli se ekonomové

Na vymanění Evropy z čínské závislosti není pozdě, shodli se ekonomové

před 15 hhodinami
Okamura v čele sněmovny je reputační riziko, varuje Šebelová. Dodržujeme dohody, tvrdí Šťastný

Okamura v čele sněmovny je reputační riziko, varuje Šebelová. Dodržujeme dohody, tvrdí Šťastný

před 16 hhodinami
Macinka chce zrušit CHKO Soutok

Macinka chce zrušit CHKO Soutok

před 17 hhodinami

Prevence může zachránit ledviny. Na prohlídky choďte i bez potíží, radí lékařka

Evropa si v říjnu každoročně připomíná důležitost dárcovství orgánů. V Česku je nejčastěji transplantovaným orgánem ledvina a tuzemské zdravotnictví patří v této oblasti mezi evropskou špičku. Odborníci dlouhodobě usilují o zvýšení podílu transplantací ledvin od žijících dárců, které pacientům přinášejí lepší výsledky ve srovnání s ledvinami od zemřelých dárců. Překážkou často bývají pacienti, kteří se zdráhají hovořit o své situaci s blízkými nebo s lékaři. Překonání této bariéry může znamenat zásadní zlom v jejich cestě ke kvalitnějšímu životu bez dialýzy.
před 20 mminutami

Půjčka od Evropské investiční banky pomůže s modernizací železnice

Stát podepsal kontrakt s Evropskou investiční bankou – v rámci půjčky získá desítky miliard korun na rozvoj české železnice. Úvěr má pomoct financovat například lepší zabezpečení tratí nebo jejich celkovou modernizaci. Pět miliard má jít také na stavbu Pražského okruhu, v budoucnu to může být až dvojnásobek. Za jaký úrok si tuzemsko peníze půjčuje, jasné není. Doba splatnosti je osmnáct let.
před 50 mminutami

před 1 hhodinou

Vládní program bude počítat s růstem rodičovské i nižším zdaněním firem

Nižší daně pro část rodin s dětmi i pro firmy, zvýšení platů státních zaměstnanců, růst rodičovského příspěvku, štědřejší důchody a také zvyšování výdajů do zdravotnictví. To jsou důležité body z chystaného programu vznikající vlády, které z vyjádření lídrů hnutí ANO, SPD a Motoristů zjistila Česká televize. Strany zároveň ujišťují, že nezvýší deficit veřejných financí nad tři procenta HDP – hranici, jejíž dodržení požaduje EU. Pro letošek zatím ministerstvo financí očekává schodek ve výši 1,9 procenta HDP.
včeraAktualizovánopřed 7 hhodinami

Mývalům se v Česku daří. Podobně jako dalším invazním druhům

V tuzemské přírodě se vyskytují invazní druhy živočichů, kterým se zde často daří. V částech země se šíří například mýval severní – původně severoamerický druh, který v Česku nemá predátora a pro místní faunu je konkurencí. Podle ochránců přírody jich tu žijí vyšší tisíce, redukovat se je snaží myslivci. Invazní jsou ale i rostliny. Důvodů pro šíření nepůvodních druhů je více – chyby a někdy i úmysl lidí, změny klimatu nebo vliv globální dopravy.
před 10 hhodinami

Zájem o univerzity třetího věku roste, školy vypsaly přes 1600 kurzů

Zájem o univerzity třetího věku roste. Vysoké školy po celém Česku pro seniory vypsaly přes 1600 kurzů. Přihlásit se tak mohli ke studiu jazyků, umění, práce s počítačem, a dokonce i k různým sportovním aktivitám. Jen loni se na univerzity přihlásilo přes šedesát tisíc zájemců. V posledních letech kurzy dokončily dvě třetiny seniorů.
před 10 hhodinami

Vláda by dle Doležala měla vzniknout co nejdřív. Pospíšil postrádá rozpočtovou odpovědnost

Zvoleného poslance Tomáše Doležala (SPD) nepřekvapilo, s jakou rychlostí se možná vláda dala dohromady. Poukázal na „poměrně jednoznačný“ výsledek voleb. Pokud má nový kabinet začít fungovat, bylo by dle něj dobré a nutné, aby vznikl co nejdříve, řekl v Duelu ČT24 moderovaném Martinem Řezníčkem. Vznikající koalice by měla být středopravá se „sociálním citem na půdorysu konzervativního smýšlení“, jak uvedl na ČT24 místopředseda hnutí ANO Karel Havlíček. Zvolený poslanec Jiří Pospíšil (TOP 09) prý nevidí, v čem tato vláda může být rozpočtově odpovědná. Odkázal přitom na údajný záměr kabinetu zrušit důchodovou reformu, která je dle něj nutná pro dlouhodobou konsolidaci veřejných rozpočtů. Počká si však na to, až opozice dostane program.
před 11 hhodinami

Babiš s předjednanou podobou programu vlády v zásadě souhlasí, řekl Havlíček

Předseda hnutí ANO a pravděpodobný budoucí premiér Andrej Babiš s předjednanou podobou programu možné vlády ANO, SPD a Motoristů sobě v zásadě souhlasí. Uvedl to místopředseda ANO Karel Havlíček po jednání s Babišem. Podle Havlíčka spolu projednali hlavní kapitoly programu a kompromisy, kterých vyjednavači dosáhli s ostatními stranami budoucí koalice. Zopakoval, že vládní program z drtivé většiny kopíruje volební program ANO.
před 11 hhodinami
