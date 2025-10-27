Velké obchody zůstanou ve svátek 28. října zavřené

Velké obchody musí zůstat ve státní svátek v úterý 28. října ze zákona zavřené. Při nedodržení hrozí pokuty. Slaví se Den vzniku samostatného československého státu.
Podle zákona o prodejní době v maloobchodě, který vešel v platnost v roce 2016, musí mít prodejny nad dvě stě metrů čtverečních zavřeno 1. ledna, na Velikonoční pondělí, 8. května, 28. září a 28. října. Na Štědrý den se pak musí zavřít ve 12 hodin a následně jsou obchody zavřené 25. a 26. prosince.
Dodržování zákona v tyto dny sleduje Česká obchodní inspekce, která může za nedodržování udělit pokutu do výše až jednoho milionu korun. Kromě obchodů musí být v tyto dny zavřené rovněž bazary, zastavárny či výkupny odpadu.
1. leden – Nový rok – zavřeno
Velký pátek – otevřeno
Velikonoční pondělí – zavřeno
1. květen – Svátek práce – otevřeno
8. květen – Den vítězství – zavřeno
5. červenec – Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje – otevřeno
6. červenec – Den upálení mistra Jana Husa – otevřeno
28. září – Den české státnosti – zavřeno
28. říjen – Den vzniku samostatného československého státu – zavřeno
17. listopad – Den boje za svobodu a demokracii – otevřeno
24. prosinec – Štědrý den – otevřeno do 12:00
25. prosinec – 1. svátek vánoční – zavřeno
26. prosinec – 2. svátek vánoční – zavřeno
Během zbývajících svátků, kam spadá Velký pátek, 5. a 6. červenec a 17. listopad, zákaz prodeje neplatí. Odbory si dlouhodobě přejí zákaz prodeje rozšířit na všechny svátky. Podnikatelské svazy naopak zákon o omezení prodeje opakovaně kritizují.