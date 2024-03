Velikonoční spoje z Prahy na Moravu jsou téměř vyprodané. Dopravci přidávají vagony i autobusové linky

„Na Velikonoce máme vyprodané nebo téměř vyprodané spoje do Košic a Bratislavy, také spoje do Vídně, Budapešti, ale i vnitrostátní spoje mezi Prahou a Moravou,“ uvádí mluvčí společnosti RegioJet Alexandra Janoušek Kostřicová. Právě společnost RegioJet už hlásí na exponované dny, tedy od středečního poledne do pátečního odpoledne, téměř všechna místa ve vlacích vyprodaná. Stále ale nabízí možnost přepravy cestujících autobusovými linkami.

Obdobně jsou na tom i další železniční dopravci. Podle on-line rezervačních portálů všem dochází poslední volná místa z metropole na koridoru Praha–Ostrava. Podobně jako RegioJet i České dráhy a společnost Leo Express hlásí největší zájem o spoje během středy a po celý čtvrtek. „Nejvytíženější jsou spoje mezi Prahou a Moravou a dále na Slovensko a do Polska a zpět,“ popisuje situaci mluvčí společnosti Leo Express Emil Sedlařík.

„Tradičně nejvyšší zájem o cestování během Velikonoc pozorujeme u vlaků, které jsou vytížené i v běžných týdnech,“ vysvětluje mluvčí Českých drah Filip Medelský. V Čechách jde především o spoje z hlavního města do Českých Budějovic, Plzně, Hradce Králové a Chebu.



Obsazenost vlaků lze ověřit na stránkách a v aplikacích jednotlivých dopravních společností. „Pokud je většina míst u spoje už označená jako rezervovaná, je třeba počítat s vysokou obsazeností spoje,“ vysvětluje Medelský.