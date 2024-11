Vánočních letenek se prodává víc než loni, přestože zdražily

Za letenky na období Vánoc si lidé oproti minulým letům připlatí, meziročně v průměru přibližně o deset procent. Přesto je ale poptávka oproti loňsku vyšší. Vyplývá to z informací, které České televizi poskytli oslovení prodejci letenek. Dálkovými lety budou Češi cestovat především za exotikou. Populární je Thajsko nebo Srí Lanka, z blízkých destinací pak například Londýn, Paříž nebo Málaga.

Kromě portálu Letuška.cz pozorují zdražení letenek i další prodejci. Podle mluvčí serveru Kiwi.com Daniely Chovancové zaplatí zákazníci meziročně asi o sedm procent více. Oproti předcovidovému roku 2019 ceny letenek vzrostly dokonce o 45 procent.

Vyšší ceny letenek během Vánoc potvrdila také společnost Student Agency Travel. Podle manažerky letenek Lenky Kašické vzrostly průměrně o pět až 27 procent. Například u tradičně oblíbené Dubaje letos zákazníci za zpáteční letenku zaplatí v průměru 17 781 korun oproti loňským 16 809 korunám. Bangkok letos vyjde na 26 386 korun oproti 22 641 korunám, které zákazníci zaplatili loni. Z oblíbených destinací pak zaznamenaly výrazný nárůst cen Maledivy, a to hned o 27 procent. Oproti loňskému průměru 26 903 korun zaplatí letos zákazník v průměru 34 232 korun.

Exotika vede

Přestože letenky na období Vánoc zdražují, netýká se podle Chovancové z portálu Kiwi.com zdražování celé zimní sezony. „Letenky na cesty těsně po vánočních prázdninách jsou zatím o 18 procent levnější oproti loňsku a na druhou polovinu ledna jsou ceny dokonce téměř o třetinu nižší,“ říká.

Vánoce budou Češi, kteří se rozhodli vyrazit na svátky do zahraničí, trávit především v teple. „Exotika jednoznačně vede, lidé preferují Vánoce strávené na pláži. Z destinací EU vedou Málaga a Malta. Mezi nejoblíbenější destinace pro vánoční období patří Dubaj, Bangkok, Maledivy, Kolombo, Mauricius nebo Bali,“ přibližuje za Student Agency Travel Kašická. K oblíbeným městským destinacím patří podle prodejců Londýn, Paříž nebo Řím.

Podle dat portálu Kiwi.com budou letos Češi vyrážet na dovolené do vzdálenějších destinací. Zatímco loni se více než polovina cestovatelů rozhodla strávit Vánoce v destinacích vzdálených do patnácti set kilometrů a třetina zvolila středně vzdálené destinace, tedy destinace do čtyř tisíc kilometrů, letos se pořadí prohodilo. Nejoblíbenější jsou středně vzdálené destinace, které volí 43 procent lidí, a v závěsu stojí krátké lety, které volí 39 procent lidí.