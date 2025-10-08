V září zemřelo na železnici výrazně více lidí než loni

V září zemřelo při nehodách na železnici 22 lidí, o deset víc než ve stejném období loni. Většina z nich byli chodci. Celkový letošní počet nehod na železnici zatím zůstává meziročně stejný. Od ledna do září se jich stalo přes osm stovek. Na přejezdech jich bývá kolem sto padesáti ročně. V drtivé většině případů vyjíždějí drážní hasiči ke střetům vlaku s autem. Někteří řidiči si neví rady, když se dostanou mezi závory. Z těchto i dalších důvodů patří profese strojvůdců k nejvíce náročným na psychiku.
