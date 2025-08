ÚS otevřel dětské oběti sexuálního násilí cestu k vyšší náhradě újmy

Znovu rozhodne Vrchní soud v Praze, musí rozhodnutí lépe vysvětlit a zohlednit například to, že muž uváděl dívku pomocí léčiv do stavu bezbrannosti a že si různé praktiky fotil a natáčel. Porůznu je pak sdílel a nahrával do sítě takzvaného temného webu. Trestná činnost se odehrávala v letech 2018 až 2023, kdy bylo dívce pět až deset let.

Připravujeme podrobnosti.