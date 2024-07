Ukrajinský velvyslanec se přesunul do Prahy z Polska, zkušenost má i z USA

Nový ukrajinský velvyslanec v Praze Vasyl Zvaryč v úterý oficiálně nastupuje na diplomatickou misi v České republice. Zahraniční politice se věnuje již pětadvacet let, z toho jedenáct let strávil na polské ambasádě. Zkušenosti má i z velvyslanectví Spojených států amerických a Turecka. Polský poslanec Pavel Kowal ho označuje jako „zkušeného diplomata“.

Zvaryč působil ve Varšavě jako hlava ambasády od roku 2022 do letošního roku, kdy ho ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj jmenoval velvyslancem v Česku. V Polsku na různých pozicích pracoval dohromady jedenáct let. V letech 2007–2010 byl prvním tajemníkem a od prosince 2014 do září 2020 zastupoval vedoucího diplomatické mise.

Zkušenosti má rovněž z velvyslanectví své země v Turecku, kde byl v období 2001 až 2004 třetím velvyslancem, a po roce 2010 strávil ve Spojených státech amerických jeden rok v radě ambasády.