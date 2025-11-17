Týden bude chladný, sněžit může i v nižších polohách

Česko má před sebou chladný týden. Nejvyšší teploty budou většinou pouze kolem pěti stupňů Celsia. V noci bude mrznout, meteorologové proto varují před tvorbou náledí. Na horách bude sněžit, sníh nebo smíšené srážky se ale mohou objevit i v nižších polohách, vyplývá z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
Studený vzduch pronikne do tuzemska už v pondělí. „Dešťové srážky budou během dne přecházet do sněžení a postupně se sněhových vloček dočkáme v polohách nad 300 metrů nad mořem,“ uvedli meteorologové na síti X. Na hřebenech Krkonoš a Krušných a Jizerských hor může během dne napadnout až deset centimetrů sněhu.
V noci na úterý a v úterý ráno bude na většině území mrznout, při slabším větru může být někde až minus pět stupňů. Hrozí proto náledí. „Jeho tvorba bude záležet hlavně na míře a rychlosti protrhání oblačnosti během noci po srážkách (čím déle to bude trvat, tím spíše se povrchy vysuší) a samozřejmě i na celkové teplotě povrchů,“ podotkli meteorologové.
Od úterý do čtvrtka bude převládat slunečné počasí a srážky se objeví spíše výjimečně. Teploty ale zůstanou až do konce týdne nízko, rána budou mrazivá a odpoledne bude mezi jedním až pěti stupni Celsia. „Ve středu a ve čtvrtek očekáváme tvorbu mrznoucí mlh,“ sdělil ČHMÚ. Na konci týdne bude přibývat oblačnost a srážky budou opět četnější.