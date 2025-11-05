Tradici veřejných gratulací k narozeninám ohrožuje ochrana soukromí


Kuriózní spor o blahopřání k narozeninám vedou v Jistebnici na Táborsku. Jeden z jubilantů, kterému radnice gratulovala v tamním zpravodaji, si stěžoval Úřadu pro ochranu osobních údajů, že zveřejnění jména ani věku nepovolil. Podle úřadu radnice smějí využít údaje obyvatel jen k blahopřání adresovanému konkrétnímu oslavenci, například formou pohlednice. Ke zveřejnění osobních údajů jubilantů bez jejich souhlasu by však nemělo dojít v místním tisku, prostřednictvím obecního rozhlasu nebo na obecních internetových stránkách. Podobné problémy řeší i další obce, a tak teď stojí před otázkou, jak zachovat tradici veřejných gratulací a zároveň ochránit soukromí svých občanů.

Tradici veřejných gratulací k narozeninám ohrožuje ochrana soukromí

