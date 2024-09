Tolik koncentrované hrůzy jsem ještě nezažil, řekl k povodním letecký záchranář

Klíčovou roli při povodních na severu Moravy a ve Slezsku sehrály záchranářské vrtulníky. Pilot a ředitel Letecké záchranné služby DSA Daniel Tuček v Událostech, komentářích řekl, že tolik koncentrované hrůzy ve své více než 25 let dlouhé kariéře ještě nezažil. To, co viděl, u něj prý vyvolalo pocit naprostého zmaru. Za problém označil například reakce některých lidí, kteří do poslední chvíle odmítají evakuaci, někdy nechtějí odejít ani v případě, kdy už je nejhůř.