Stříž nepodá dovolání v případu muže, který za znásilňování nevlastní dcery dostal podmínku

„Uložený trest se skutečně jeví jako nepřiměřeně mírný, ovšem zákonné podmínky pro podání dovolání nenaplňuje, protože je uložen v mezích trestní sazby stanovené pro zločin znásilnění a podmíněný odklad takového trestu je obecně podle trestního zákoníku přípustný. Trest tedy formálně odpovídá zákonným podmínkám, přičemž samotnou nepřiměřenost trestu nelze dovoláním napadnout,“ uvedlo NSZ.

Rozsudek NSZ přezkoumalo i z dalších hledisek, a to, zda je zatížen takovou vadou, která by umožnila nejvyššímu státním zástupci dovolání podat. Ani v tomto směru ale podle NSZ není žádný zákonný dovolací důvod naplněný. „Nejvyšší státní zástupce Igor Stříž tak dospěl k závěru, že v uvedené věci v současnosti neexistuje možnost, jak by mohl rozhodnutí krajského soudu účinně zvrátit,“ uvedlo NSZ.

Kauza se týká muže, jenž byl odsouzen za výrobu a jiné nakládání s dětskou pornografií, zneužití dítěte k výrobě pornografie a znásilnění. Dívku si natočil při intimním styku, poté ji skoro rok a půl až pětkrát týdně nutil k sexu. Před Okresním soudem ve Vyškově prohlásil vinu, Krajský soud v Brně už mohl přezkoumat jen výrok o trestu. Rozhodl tak, že původně uložené tříleté vězení podmínečně odložil na pět let.