Staré deníky přinášejí svědectví z první světové války, projekt digitalizace je uchovává

Byl to obyčejný obchodník, kterému vstoupila do života první světová válka. Tak popisují příbuzní svého předka Otakara Nesnídala, jehož deníky psané na frontě měla rodina v pozůstalosti. Zachycují všední dny i krize. Podle historiků jde o důležitá svědectví – taková se snaží uchovávat a digitalizovat.

Obchodníkovi z Hořehled na Plzeňsku bylo 26 let, když mu do života vstoupila první světová válka. Bojoval v Srbsku, pak v Rusku. „Jediné, co chtěl, bylo dostat se domů, být zpátky u sebe v tom konzumu,“ říká jeho praprapraneteř Karolína Švecová. K popisům válečných dnů se Švecová dostala při návštěvě Nesnídalových přímých příbuzných. Začala se o osud strýce i o toto historické období zajímat.

Na frontách byl pět let, během kterých padl i do zajetí. Nejtěžší to – podle zápisů v denících – bylo v Srbsku.

První světová válka trvala od července 1914 do listopadu 1918. Konfliktem prošlo kolem milionu mužů z českých zemí, na čtvrt milionu jich nepřežilo. „Žádný jiný konflikt nezasáhl mužskou populaci v českých zemích tak jako první světová válka,“ přiblížil historik Vojenského historického ústavu Praha Tomáš Kykal.