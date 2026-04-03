Srážka vlaku s člověkem na Pardubicku omezila provoz na koridoru na Moravu

Na železničním koridoru mezi Prahou a Moravou přerušila v pátek odpoledne provoz srážka vlaku s člověkem, který na místě zemřel. Nehoda na více než hodinu zcela zastavila provoz v úseku Pardubice hlavní nádraží – Přelouč, ve 14:10 byl obnoven po jedné ze dvou kolejí. Zhruba v 15:10 byl provoz opět bez omezení, sdělil mluvčí Správy železnic Martin Kavka. Nehoda se stala krátce před 13. hodinou.
Dopravce na webu uvedl, že nehoda se týkala mezinárodního vlakového spoje kategorie EuroCity, vlaku EC 279 a že se sražený člověk pohyboval v kolejišti.
Nehoda ovlivnila provoz dálkových i regionálních vlaků. Některé dálkové spoje jezdily odklonem. Regionální spoje v úseku musely nahradit autobusy.