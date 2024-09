Čím dál víc lidí v Česku trápí poruchy spánku. Odborníci to spojují s životním stylem a také postupující obezitou v populaci. Přitom mnozí, kterých se to týká, ani nevědí, že by měli jít k lékaři. Vodítkem bývá únava po probuzení. Neřešené potíže přitom mohou vést například k onemocnění srdce a cév.