Soudy míří od cédéček k centrálnímu úložišti na serverech

Pokračující elektronizace justice má přinést i konec vypalování statisíců CD nosičů na soudech. Na cédéčkách stále musí soudy uchovávat zvukové záznamy z jednání. Do konce roku by mělo kompaktní disky nahradit centrální datové úložiště ministerstva spravedlnosti, ze kterého si budou moci soubory stáhnout například i advokáti.

Kompaktní disk, nebo-li CD (compact disc), je nosič dat, který existuje už více než čtyřicet let. U soudů v Česku jich v archivu leží miliony kusů a další stále přibývají. Úředníci musejí po každém soudním jednání vypalovat na CD zvukový záznam.

„Stalo se nám, že měl záznam i šest hodin, takže samozřejmě zápis na cédéčko trvá i deset minut,“ uvedla protokolující úřednice Obvodního soudu pro Prahu 2 Kristýna Kosová. Na tomto soudě zabere vypalování CD přes tři sta hodin za rok. Nákup disků přitom stojí justici miliony korun.

„Zároveň to musím vložit do bublinkové fólie a také napsat, z jakého to je data, jaká je spisová značka, a tu obálku pak přicvaknu k deskám spisu,“ doplnila Kosová. Soud si přitom stejná data ukládá na své servery.

Plně elektronický spis

Změnu má ještě v letošním roce přinést centrální úložiště spravované ministerstvem spravedlnosti. „To bude začátek konce těchto cédéček. I kvůli účastníkům řízení, kteří momentálně, pokud chtějí nahrávku ze soudního jednání, tak se jim vypaluje na CD nosiče, ale ne všichni mají v současné době možnost si takovou nahrávku přehrát,“ vysvětlila ředitelka odboru informatiky na resortu spravedlnosti Elena Ransdorfová.