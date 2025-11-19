Soud zrušil zastavení stíhání Viktoriagruppe v kauze podvodu s naftou

Německá společnost Viktoriagruppe (VG) čelí i nadále trestnímu stíhání v kauze stomilionového podvodu s českou naftou. Pražský vrchní soud totiž vyhověl stížnosti státního zástupce a dřívější zastavení jejího stíhání zrušil. Sdělil to ve středu dozorující státní zástupce Tomáš Minx. Městský soud v Praze stíhání VG v září zastavil s odůvodněním, že firma zanikla.
„Vrchní soud v Praze přisvědčil námitkám státního zástupce, že zánik žalované právnické osoby soud prvního stupně zcela nepřípadně spojil se zrušením její organizační složky a že posuzování existence či neexistence německé společnosti nelze činit na základě ustanovení českého korporátního práva a zápisů v českém obchodním rejstříku,“ uvedl Minx.
V kauze čelí obžalobě ještě jednatel VG Petr Malý a tři další manažeři z odštěpného českého závodu firmy: Lubomír Novotný, Jaroslav Slavík a Miroslav Holub. Podle obžaloby podvedli Správu státních hmotných rezerv (SSHR) o 108 milionů korun v souvislosti se skladováním české nafty v bavorském Kraillingu.
Pražský městský soud se případem zabývá počtvrté, všechny předchozí rozsudky mu odvolací senát zrušil jako vadné. Ve třech minulých hlavních líčeních soud uznal vinnými jak firmu, tak i Malého. Muž vinu popírá.
Viktoriagruppe zakrývala skutečné množství uskladněné nafty, za které jí Správa státních hmotných rezerv platila
SSHR hradila firmě VG za skladování nafty poplatek, jehož výše se odvíjela od množství uložené pohonné hmoty. VG měla naopak platit pokutu, pokud by dojednané množství nafty nestihla uskladnit včas. Podle státního zastupitelství to skutečně nestihla, což se obžalovaní manažeři rozhodli podvodně zakrýt. Obžaloba tvrdí, že fiktivně navýšili zásoby nafty nepravdivými příjemkami, které zaslali SSHR k proplacení.
Od listopadu 2012 do ledna 2013 navíc vyskladnili tři vlakové soupravy nafty, kterou správě neuhradili. Při kontrolách ze strany zaměstnanců SSHR pak dělali kroky k zatajení toho, že nafta ve skladu chybí.
První nepravomocný rozsudek Malému uložil vedle sedmiletého odnětí svobody a desetiletého zákazu činnosti také peněžitý trest deset milionů korun. Druhý verdikt ho potrestal osmiletým vězením a od peněžitého trestu upustil, protože Malý soudu předal čestná prohlášení, že nemá žádný majetek. Napotřetí soud Malému trest vězení o rok snížil, a to kvůli délce trvání procesu. Činnost při ochraně státních rezerv soud zakázal i firmě.
Viktoriagruppe skončila v roce 2015 v insolvenci, o skladované zásoby poté začala právní bitva. Česku se nakonec po dohadech s konkurzním správcem postupně podařilo naftu přesunout z Kraillingu zpět. Poté, co z Německa dorazila poslední cisterna, však měření potvrdilo obavy z toho, že část paliva chybí. SSHR postrádala 6,3 milionu litrů pohonných hmot. O vlastnictví nafty vedla SSHR s insolvenčním správcem spory. Soudy nakonec potvrdily, že palivo náleží SSHR, která ho nemusí vracet.