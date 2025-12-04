Soud přiznal porodní asistentce dalších 700 tisíc za nezákonné stíhání

Odvolací soud přiznal porodní asistentce Ivaně Königsmarkové 700 tisíc korun a omluvu za nemajetkovou újmu, kterou utrpěla v době nezákonného stíhání kvůli komplikovanému domácímu porodu. Potvrdil tak prvoinstanční verdikt. Žena již dříve dostala zhruba 870 tisíc jako náhradu ušlého zisku. Náhradu za zásah do profesní a společenské cti nebo do jejího zdraví však pražský městský soud před více než čtyřmi lety zamítl. Uvedl, že je nárok promlčený. Případ musel nyní přehodnotit na základě rozhodnutí Ústavního soudu.
Současný pravomocný verdikt lze dle právního zástupce Königsmarkové Richarda Hořejšího považovat za poměrně výrazný úspěch. Žena sice požadovala za nemajetkovou újmu milion, podle advokáta však soud rozhodoval na základě podobného případu. Hořejší připomněl, že se jeho klientka domáhala zadostiučinění u soudů deset let.
Ministerstvo musí zveřejnit omluvu Königsmarkové na svých internetových stránkách a doplatit ženě peníze. „Samozřejmě to nikdy nemůže smazat následky,“ řekla předsedkyně senátu Blanka Kapitánová. Senát uznal, že stíhání poškodilo ženino profesní jméno a že měla po určitou dobu dokonce zákaz činnosti. Resort však podle soudkyně nemůže za to, že se kauzy ujal bulvární tisk. Přehnanou medializaci označila žena jako jednu z nejhorších věcí na stíhání.
Obžaloba vinila někdejší prezidentku Unie porodních asistentek z chyb při vedení domácího porodu z roku 2009, který se zkomplikoval. Žena se prý dostatečně neinformovala o předchozích porodech dotyčné a poté přehlížela problémy, které rodička měla, a neposlala ji do nemocnice. Když se dítě začalo dusit, neprovedla podle obžaloby řádnou resuscitaci.
Porodní asistentka původně dostala dvouletý podmíněný trest a pětiletý zákaz činnosti. Navíc měla zdravotní pojišťovně zaplatit 2,7 milionu korun. Ústavní soud však měl pochybnosti o vině a vrátil věc k novému projednání, po němž byla Königsmarková osvobozena. Nepodařilo se totiž prokázat příčinnou souvislost mezi jejím počínáním a smrtí dítěte.
Trestní kauza definitivně skončila na sklonku roku 2014, kdy Nejvyšší soud zamítl dovolání, které v neprospěch ženy podal nejvyšší státní zástupce.