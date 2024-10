Soud po desítkách let rehabilitoval malířku, věznili ji komunisté i nacisté

Obvodní soud pro Prahu 1 na konci září rehabilitoval malířku Emu Blažkovou, kterou v minulosti komunisté nejprve zavřeli do vazby a následně jí nařídili ústavní léčbu. České televizi to sdělil advokát pozůstalých Lubomír Müller. Blažkovou, která zemřela v roce 2003, komunisté vinili z urážky soudu, na nějž se obrátila kvůli tomu, že režim její rodině zabavil majetek. O několik let dříve strávila také několik měsíců v Terezíně, kam ji ještě coby studentku gymnázia poslali nacisté za údajné plánování atentátu na učitele. Malířka tam prostřednictvím kreseb zachycovala každodenní život ve věznici gestapa.

V únoru 1974 poslal soud Blažkovou do ruzyňské věznice. Následně ale svoje rozhodnutí přehodnotil a ženu namísto vězení poslal do psychiatrické léčebny v Bohnicích, kde strávila nejprve rok.

„Poukazovala na to, že její děti zdědily po babičce domek a národní výbor jim ho sebral. Proto napsala odvolání, ve kterém slovně napadla soudce a soud. Z tohoto důvodu byla vzata do vazby,“ stojí v usnesení o rehabilitaci Blažkové.

V 70. letech to bylo už podruhé, co Blažkové zasáhl do života totalitní režim. Poprvé to bylo krátce po atentátu na říšského protektora Reinharda Heydricha, kdy ji a dalších několik spolužáků z gymnázia v Roudnici nad Labem zatklo gestapo. Záminkou byl údajně plánovaný atentát na učitele místní německé školy. Vězněna byla v Malé pevnosti, což byla věznice gestapa v Terezíně.

Portréty pro dozorkyně

Blažková se věnovala kresbě i malování ještě před svým zatčením nacisty. V tvorbě pokračovala i po něm, ačkoliv u sebe nesměla mít ani tužku. „Ema na svých obrázcích dovedně zachytila každodenní život vězněných, zpodobnila některé své spolužačky, malovala též Miladu Horákovou, v té době vězněnou v Malé pevnosti,“ uvádí web Školákem v protektorátu, projekt Památníku Terezín.