Senioři učí pletení, náctiletí kyberbezpečnost. Projekty propojují generace

Kreativní workshopy, předčítání pohádek i sportovní turnaje. Roste počet obcí, které pořádají mezigenerační aktivity. Podle těch, které ČT oslovila, nejde jen o propojování různých generací, ale i zapojení nových obyvatel. Projekty, jež zastřešují takzvané místní akční skupiny (MAS), už podle nich ovlivnily životy desítek tisíc lidí. Jedním z posledních měst, které se do iniciativy zapojilo loni, je Kolín.
„V dnešní době, kdy lidé stále více času tráví na sítích, nám existence komunity připadala důležitá. Myslíme si, že je aktivní setkávání se stále potřebné – a ukazuje to i návštěvnost,“ popsala koordinátorka kolínské MAS Hana Morová.
Nejpopulárnější mezi mladšími i staršími lidmi jsou kreativní workshopy, které se pořádají například v Komunitním centru Zastávka. „Nejúspěšnější bylo například pletení bez jehlic nebo výroba plstěného andělíčka, nyní je před námi háčkovací maraton s výrobou hakisáků,“ přiblížila Morová. „Na všechny tyto akce často dochází maminky s dcerami, babičky s vnoučaty a společně tvoří,“ dodala.
Kromě tvoření kolínská MAS pořádá také besedy, například přednášku o poutní cestě do Santiaga, které se účastnil i místní farář. Dalším projektem tentokrát v terénu byla procházka městem s architektem Adamem Gebrianem, které se i přes nepřízeň počasí zúčastnila stovka lidí.
Akcí se může zúčastnit jakákoli věková kategorie, problém je ale zapojit čerstvě dospělé. „Nejtěžší je zlákat mladou generaci 18+. Ale minulý týden dva středoškoláci Matouš a David vedli přednášku Co o vás najdu on-line?“ přiblížila Morová. Podle ní slavila akce velký úspěch mezi starší generací.
Zapojení nových obyvatel na Moravě
V Branišovicích na Brněnsku senioři spolu s mladšími obyvateli vyrábí výzdobu na obecní akce. „Společně se zde zdobí perníčky, šije nebo vyrábějí linoryty,“ uvedl starosta obce Marek Sovka (TOP 09).
V dalším projektu ve spolupráci s místní mateřskou školou senioři chodí pravidelně předčítat dětem pohádky pod názvem „Babičko, přečti mi pohádku“. Sportovní akce zastřešují místní otcové, kteří společně opravili obecní hřiště a pořádají nohejbalové turnaje pro všechny generace.
Branišovice na mezigeneračních akcích spolupracují s MAS Podbrněnsko už od roku 2022. Podle starosty se snaží prostřednictvím akcí oslovit i nové obyvatele. „Vnímáme, že se obec postupně mění a není vždy jednoduché, aby si lidé k sobě přirozeně našli cestu,“ vysvětlil.
Další obce tvoří i sportují
Mezigenerační akce na Poděbradsku navštěvuje i třiasedmdesátiletá Zdeňka. „My se setkáváme přibližně jednou měsíčně v prostorech úřadu obce Pátek,“ popsala. „Často něco tvoříme, například v zimě jsme dělali ozdoby ze skla, školní rok pravidelně zakončujeme turnajem v kuželkách,“ dodala.
Další obcí, která podporuje sbližování generací u tvořivých aktivit, je Křtomil v Olomouckém kraji. Podle oficiálního webu obce rodiče a prarodiče spojují síly s dětmi a stloukávají ptačí budky. Nedaleká obec Rymice naopak pořádá odpolední setkávání, během kterých starší generace ukazují fotografie ze své minulosti a vzpomínají na svůj život a celou slavnost zakončují fotbalovým zápasem dvou generací.
Národní síť MAS
Místní akční skupiny jsou spojení občanů, neziskových organizací, podnikatelů a veřejné správy, kteří spolupracují na rozvoji daného regionu. Jejich prostřednictvím jednotlivé obce pořádají různé akce, jejichž cílem je spojit generace a rozvíjet sousedské vztahy.
Všechny MAS potom spojuje Národní síť MAS. Podle jejích dat se do sousedských aktivit zapojuje 153 regionálních akčních skupin, celkem se jedná o přibližně pět tisíc obcí v Česku. „Akce mají dopad na cca 50 tisíc lidí. Podle monitoringu prvních projektů u čtrnácti tisíc osob došlo ke stabilizaci či zlepšení životní situace díky zapojení do komunitních aktivit,“ uvedla výkonná ředitelka Národní sítě MAS Kristina Garrido Holmová.