Senioři učí pletení, náctiletí kyberbezpečnost. Projekty propojují generace


před 1 hhodinou|Zdroj: ČT24

Kreativní workshopy, předčítání pohádek i sportovní turnaje. Roste počet obcí, které pořádají mezigenerační aktivity. Podle těch, které ČT oslovila, nejde jen o propojování různých generací, ale i zapojení nových obyvatel. Projekty, jež zastřešují takzvané místní akční skupiny (MAS), už podle nich ovlivnily životy desítek tisíc lidí. Jedním z posledních měst, které se do iniciativy zapojilo loni, je Kolín.

„V dnešní době, kdy lidé stále více času tráví na sítích, nám existence komunity připadala důležitá. Myslíme si, že je aktivní setkávání se stále potřebné – a ukazuje to i návštěvnost,“ popsala koordinátorka kolínské MAS Hana Morová.

Nejpopulárnější mezi mladšími i staršími lidmi jsou kreativní workshopy, které se pořádají například v Komunitním centru Zastávka. „Nejúspěšnější bylo například pletení bez jehlic nebo výroba plstěného andělíčka, nyní je před námi háčkovací maraton s výrobou hakisáků,“ přiblížila Morová. „Na všechny tyto akce často dochází maminky s dcerami, babičky s vnoučaty a společně tvoří,“ dodala.

Kromě tvoření kolínská MAS pořádá také besedy, například přednášku o poutní cestě do Santiaga, které se účastnil i místní farář. Dalším projektem tentokrát v terénu byla procházka městem s architektem Adamem Gebrianem, které se i přes nepřízeň počasí zúčastnila stovka lidí.

Akcí se může zúčastnit jakákoli věková kategorie, problém je ale zapojit čerstvě dospělé. „Nejtěžší je zlákat mladou generaci 18+. Ale minulý týden dva středoškoláci Matouš a David vedli přednášku Co o vás najdu on-line?“ přiblížila Morová. Podle ní slavila akce velký úspěch mezi starší generací.

Zapojení nových obyvatel na Moravě

V Branišovicích na Brněnsku senioři spolu s mladšími obyvateli vyrábí výzdobu na obecní akce. „Společně se zde zdobí perníčky, šije nebo vyrábějí linoryty,“ uvedl starosta obce Marek Sovka (TOP 09).

V dalším projektu ve spolupráci s místní mateřskou školou senioři chodí pravidelně předčítat dětem pohádky pod názvem „Babičko, přečti mi pohádku“. Sportovní akce zastřešují místní otcové, kteří společně opravili obecní hřiště a pořádají nohejbalové turnaje pro všechny generace.

Branišovice na mezigeneračních akcích spolupracují s MAS Podbrněnsko už od roku 2022. Podle starosty se snaží prostřednictvím akcí oslovit i nové obyvatele. „Vnímáme, že se obec postupně mění a není vždy jednoduché, aby si lidé k sobě přirozeně našli cestu,“ vysvětlil.

Další obce tvoří i sportují

Mezigenerační akce na Poděbradsku navštěvuje i třiasedmdesátiletá Zdeňka. „My se setkáváme přibližně jednou měsíčně v prostorech úřadu obce Pátek,“ popsala. „Často něco tvoříme, například v zimě jsme dělali ozdoby ze skla, školní rok pravidelně zakončujeme turnajem v kuželkách,“ dodala.

Další obcí, která podporuje sbližování generací u tvořivých aktivit, je Křtomil v Olomouckém kraji. Podle oficiálního webu obce rodiče a prarodiče spojují síly s dětmi a stloukávají ptačí budky. Nedaleká obec Rymice naopak pořádá odpolední setkávání, během kterých starší generace ukazují fotografie ze své minulosti a vzpomínají na svůj život a celou slavnost zakončují fotbalovým zápasem dvou generací.

Národní síť MAS

Místní akční skupiny jsou spojení občanů, neziskových organizací, podnikatelů a veřejné správy, kteří spolupracují na rozvoji daného regionu. Jejich prostřednictvím jednotlivé obce pořádají různé akce, jejichž cílem je spojit generace a rozvíjet sousedské vztahy.

Všechny MAS potom spojuje Národní síť MAS. Podle jejích dat se do sousedských aktivit zapojuje 153 regionálních akčních skupin, celkem se jedná o přibližně pět tisíc obcí v Česku. „Akce mají dopad na cca 50 tisíc lidí. Podle monitoringu prvních projektů u čtrnácti tisíc osob došlo ke stabilizaci či zlepšení životní situace díky zapojení do komunitních aktivit,“ uvedla výkonná ředitelka Národní sítě MAS Kristina Garrido Holmová.

Zásadní je změnit společenské vnímání alkoholu, míní Prouza. Vobořil volá po prevenci

Hosté Událostí, komentářů probrali návrh na omezení prodeje alkoholu v nočních hodinách. „Jakékoli omezení alkoholu je důležité, ale pro reálnou změnu je zásadní změnit společenské vnímání,“ míní prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáš Prouza. „Mladiství vnímají skrze reklamu, že pití alkoholu je něco zcela normálního,“ dodal. Poradce Rady vlády pro koordinaci politiky v oblasti závislostí Jindřich Vobořil je vůči omezení prodeje alkoholu v nočních hodinách skeptický, protože na to není v Česku „nálada“. Podle něj je důležitější zaměřit se na prevenci a síť pomoci. Diskuzi moderoval Lukáš Dolanský.
Soud rozhodne o vazbě pro Američanku obviněnou z útoku na pardubickou firmu

Vrchní státní zastupitelství (VSZ) v Praze v sobotu navrhlo vazbu pro Američanku obviněnou v souvislosti se žhářským teroristickým útokem na zbrojovku LPP Holding v Pardubicích. O vazbě odpoledne rozhodne Okresní soud v Pardubicích, informovaly vrchní státní zastupitelství a pardubický soud. Ženu zadržela na Slovensku tamní policie v březnu. Slovenští policisté ji českým kolegům předali ve čtvrtek.
Pro Paměť národa se poběží v devatenácti městech, nově v Mimoni, Rtyni a Vimperku

Do Běhu pro Paměť národa se letos v květnu zapojí devatenáct měst. Nově jsou to města Mimoň, Vimperk a Rtyně v Podkrkonoší. České televizi to řekla mluvčí Paměti národa Alžběta Chrobáková. Nejvíc lidí běží tradičně v Praze, Brně, Ostravě a Plzni. Benefiční akce připomíná památku a osudy politických vězňů, válečných veteránů, obětí holocaustu, odbojářů, disidentů nebo bojovníků za svobodu.
Čtyři generace Evropanů ukázaly, kdo tíhne k autoritářům

Starší generace tíhnou mnohem častěji k autoritářským lídrům. Postoj k nim ovlivňují i zkušenosti z totalitních režimů. Přispívá k tomu také pocit věkové diskriminace, který nejstarší generace sdílí s tou nejmladší. Zjistili to vědci při zkoumání čtyř generací Evropanů. Výsledky v Senátu představila Klára Plecitá ze sociologického ústavu Akademie věd.
Babiš lavíruje ohledně závazku zvyšovat rozpočet na obranu

Premiér Andrej Babiš (ANO) v pátek nepotvrdil, že jeho vláda chce do roku 2035 směřovat k naplnění závazku postupně zvyšovat obranné a související infrastrukturní výdaje až na pět procent HDP. Ve čtvrtek, po jednání s šéfem NATO Markem Ruttem, přitom řekl, že Česko udělá vše pro splnění závazku. Rutte upozornil, že růst těchto výdajů ze strany spojenců je klíčový. Poslanci už v dubnu 2023 schválili zákon, podle kterého má stát každý rok dávat na obranu aspoň dvě procenta HDP, vláda však letos plánuje poslat na čistě vojenské výdaje o téměř 0,3 procenta HDP méně. Dvou procent vláda dosáhne jen díky bezmála dvaceti miliardám investovaných do dopravních staveb. Podíl čistě vojenských výdajů na HDP proto letos mírně klesne, což kritizuje sněmovní opozice. Babiš už oznámil, že kabinet plánuje zvýšit výdaje na obranu v příštím roce. O přesné částce se má rozhodnout v září při jednání o státním rozpočtu.
Před pěti lety vyšla najevo ruská stopa ve Vrběticích

Před pěti lety došlo k vyostření diplomatických vztahů mezi Českem a Ruskem – odstartovalo ho oznámení o zapojení agentů GRU do výbuchů muničních skladů ve Vrběticích. Protože Moskva při vyšetřování nespolupracovala, musela česká policie kauzu odložit. Důkazy ale podle ní jasně ukázaly na záškodnickou operaci vojenské rozvědky. Česko vyhostilo osmnáct pracovníků ruské ambasády, které označilo za agenty tajných služeb. Výzvu k náhradě škody Rusové odmítli.
Regulovaný prodej kratomu funguje, míní národní protidrogový koordinátor

Licencované obchody a e-shopy, které mohou regulovaně prodávat kratom, fungují v Česku dobře, prohlásil po pátečním jednání rady vlády pro koordinaci protidrogové politiky národní protidrogový koordinátor Pavel Bém. Považuje to za argument proti případnému zákazu této psychomodulační látky. Podle Béma se vede diskuse také o návrhu, že by se prodejné látky s nízkým rizikem daly koupit ve specializovaných prodejnách až od 21 let. Debatuje se i o nastavení spotřební daně.
